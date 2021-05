Már csaknem hatvan településen gyűjtik a használt sütőolajat Baranyában

Már 59 baranyai településen adhatják le a lakosok a használt sütőolajat, a gyűjtőedényeket még januárban kezdték kihelyezni az önkormányzatok, a számuk azóta megduplázódott.

Januárban még csupán 21 baranyai önkormányzat kötött szerződést a használt sütőolaj ingyenes begyűjtését végző Biotrans Kft.-vel, mára azonban ez a szám több mint kétszeresére nőtt, a cég 59 településsel működik együtt. A kft. a használt sütőolajat újrahasznosítja, egy speciálisan erre a célra fejlesztett berendezéssel szétválasztják a csomagolóanyagot a haszon­anyagtól. A végtermék, vagyis a tisztított növényi olaj pedig a biodízel-iparágban hasznosul: biokomponensként használják fel.

A magyarországi háztartásokban keletkezett használt sütőolaj és sütőzsiradék szelektív gyűjtése korábban szinte megoldatlan volt, Baranya megyében például csak pár benzinkúton és hulladékudvarban volt lehetőség leadni ezt a hulladékot.

A vállalat egyébként évek óta gyűjt lejárt szavatosságú termékeket áruházláncoktól, illetve ételhulladékot és használt sütőolajat közétkeztetésből és vendéglátóipari egységektől, tavaly ősztől viszont egy új, ingyenes környezetvédelmi rendszert építettek ki, mely során az önkormányzatok részére lehetőséget biztosítanak arra, hogy a településeken a lakosság elérhető közelségben adhassa le a sütőolajat. A rendszer „cseppmentes”, mert az anyagot zárt csomagolásban – PET-palackban vagy befőttesüvegben – teheti a gyűjtőedénybe a lakó, így nem szennyezi be a gyűjtő környezetét.

Aki él ezzel a lehetőséggel, az egyrészt a környezetét védi, hiszen az olaj a kommunális hulladékba keverve megnehezíti annak kezelését és jelentősen növeli a lebomlási idejét, a talajba jutva pedig károsítja a talajflórát, emellett a csatornázott területeken a gyűjtés nyomán csökkenhet a csatornahálózat szennyeződése és a dugulásveszély. Másrészt hozzájárulhat a közösségek támogatásához is, hiszen a begyűjtő cég az ingyenes edénycsere mellett minden hasznos kilogramm olaj után 25 forintot térít vissza az önkormányzat számára.

Cserháti László, a „CseppetSem!” Program lakossági használt sütőolaj begyűjtésének koordinátora lapunknak elmondta, van olyan település, ahol már többször is kellett üríteni az edényt, több aktív gyűjtőpont is van, Kozármislenyből például áprilisban 196 kilogramm olajat vittek el, Szederkényből pedig 77-et, ami szintén kiemelkedő mennyiség. Megyei összesítést nem végeztek, de országosan már 90 tonnányi használt sütőolajat gyűjtöttek eddig be. Változás, az állam előírta számukra, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatókkal is le kell szerződniük, így a pécsivel is folyamatban van a megállapodás. Emellett a továbbiakban már nem csak önkormányzatokkal, hanem egyéb gazdálkodó szervezetekkel, boltokkal, áruházláncokkal intézményekkel is szerződést tudnak kötni, a gyűjtőpontokon összegyűlt olaj után pedig ők is megkapják literenként a 25 forintot.