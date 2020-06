Már dolgoznak a komlói buszpályaudvaron

Birtokba vette a helyi kivitelező a város buszpályaudvarát, ezzel megkezdődött a várhatóan 16 hónapig tartó munka Komló belvárosában.

Az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. konzorciumi partnerségében megvalósuló 640 millió forintos beruházás során a létesítmény teljesen megújul. Egy új, váróteremmel is rendelkező kétszintes épületben kapnak helyet a forgalmi irodák, a jegypénztárak és a nyilvános mosdók. Lesznek új gyalogosátkelők, perontető is épül, megújulnak a járdák és a zöldfelületek, az utasok tájékoztatását szolgáló információs rendszer is korszerűsödik.