Már gyűjtik az utcára került fenyőket

A hagyományok szerint vízkeresztkor szokás lebontani a karácsonyfát. A Dél-Kom NKft. évről évre több ezer fát gyűjt össze az esztendő ezen szakaszában, a fenyők mennyisége általában évente 35–40 tonna között változik.

A legtöbb család tartja a hagyományt: január 6-án kell lebontani a fenyőt, és a díszeket eltenni. Ennek oka, hogy vízkeresztkor kezdetét veszi a farsangi időszak, amikor a vidámságé lesz a főszerep az ünnepek meghittsége után.

A kukák mellett elkezdtek gyűlni az egykori karácsonyfák, ám nem maradnak sokáig ott, szervezett begyűjtésüket el is kezdték már. A közszolgáltatást végző Dél-Kom mától indította járatait a feleslegessé vált fenyőfákért. Tájékoztatásuk alapján a gyűjtés január 31-ig tart, kifejezetten erre a célra rendszeresített különjárattal történik az egyes lakóterületekhez tartozó megszokott hulladékszállítási napokon. Azt is megtudtuk a társaságtól, hogy január-február hónapokban a fenyőfák leadására lakossági partnereik részére – Pécsen és vidéken egyaránt – hulladékudvaraikban is van lehetőség.

Idén is fontosnak tartották kiemelni, hogy a fákat csupaszon, azaz a díszektől, karácsonyfatalptól, egyéb hulladékoktól mentesen – mint például szaloncukor, papír – kell kitenni a hulladékgyűjtő edények mellé. Valamint kérik, hogy a másfél méteresnél nagyobb fenyőfákat a kukák mellé kettévágva helyezzék ki a lakosok, ezzel is elősegítve az elszállítást. A szelektív gyűjtést követően a kidobott fákat újrahasznosítják, azokat a pécsi hőerőmű biomassza­blokkjában tüzelik el más tüzelőanyagokkal vegyítve.

Újdonság, hogy idén azok, akik földlabdás fát vásároltak karácsonyra, de kiültetni még sincs módjuk, felajánlhatják Pécs közterületeinek díszítésére. Január 31-ig várják a felajánlásokat a Biokom NKft. központi recepcióján. Az összegyűjtött fák a városi csemetekertbe kerülnek tavaszig, ahonnan szakszerű gondozás után Pécs valamelyik zöldfelületén találnak otthonra.

A karácsonyi időszakban a megyeszékhely több pontját is karácsonyfák díszítették, a Széchenyi téren kívül került fenyő Uránvárosba a 17 emeletes épület elé, a Magyarürögi út és a Rácvárosi út kereszteződésébe, Kertvárosban a Csontváry sétány melletti parkba, a keleti városrészben a Komját Aladár utcába, valamint Pécs-Hirdre is. Az ünnep elmúltával azonban ezeket is elkezdték elbontani. Január 6-án, vagyis vízkereszt napján a belvárosban álló Mindenki Karácsonyfájáról kerültek le a díszek, korán reggel kezdték a munkát, és délre már szinte nyoma sem volt a fának, a 17 méteres fenyőt ugyanis a szakemberek feldarabolták és elszállították.

Ahogy a Biokomtól megtudtuk, a többi városrészi fa lebontását is szerdán kezdték meg, és a tervek szerint ezzel a munkával két-három nap alatt végeznek az egyes helyszíneken, tehát a héten mindegyiket elszállítják. Az elmúlt évekhez hasonlóan a mindenki karácsonyfáját, valamint a városrészi fenyőket is szociális tűzifaként használják fel, a rászorulók között osztják majd ki. A társaság azt is hozzátette, hogy szintén szerdán kezdték meg a városban az ünnepi díszkivilágítás leszerelését.