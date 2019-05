Már javában készülnek a sellyei termálfürdő nyitására

Már nem kell sokat várni, és újra kinyitja kapuit a városi termálfürdő. A strandolás mellett a környéket is felfedezhetjük.

Ahogy eddig is, a fürdőzők június 1-je és augusztus 31-e között tudják használni a medencéket. A fürdő üzemeltetését idén is az önkormányzat saját tulajdonú társasága, a Sellye Kommunális Kft. biztosítja.

Javában készülnek már a nyitásra, így a vendégeket a korábbi években megszokott tisztaság, ápolt, virágos környezet várja a 2019-es szezonban is. Jelentős fejlesztés nem valósult meg az előző évekhez képest, tehát most is egy nagy zöldfelülettel rendelkező, nyugodt, csendes létesítmény nyújtja szolgáltatásait kedvező belépőjegyárakkal. A fürdő területén összesen négy medence található, amelyek közül az egyik termálvizes.

A gyermekkel érkező családoknak is tökéletes választás a fürdő, hiszen hinta, trambulin és homokozó is várja a legkisebbeket. Az aktív pihenés kedvelői a szaunázás és úszás mellett számos sportolási lehetőséget kipróbálhatnak. Ráadásul a termálfürdő kijelölt, és egyre népszerűbb kerékpárútvonalon helyezkedik el. A létesítmény területén továbbra is bérelhetünk szálláshelyet, de büfé és étterem is várja itt a vendégeket. A strandolás mellett érdemes felkeresni a látnivalókat akár Sellyén, akár a közeli településeken.