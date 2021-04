Már kapható a magyar eper a piacokon

Vehetünk már a piacokon, vásárcsarnokokban ízletes, magyar szamócát. Egyelőre kisebb mennyiségben, de fokozatosan nő az aránya.

Ahogy beköszönt a tavasz, már alig várjuk, hogy beinduljon az eperszezon. A gyümölcs jelentősége idén valószínűleg még inkább felértékelődik, a kajszibarack-ültetvényeket sújtott károk következtében. Idén tehát a várakozások szerint sok családban több üveg szamócalekvár kerül majd a kamra polcaira, mint kajszilekvár.

Külföldi epret már jó pár hete vásárolhatunk, s végre a piacokon, a zöldségeseknél a magyar is megtalálható. A hazai szamóca ízében, állagában is nagyságrendekkel jobb a több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz, beltartalmi értékei is kedvezőbbek az importénál. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezetének kertészeti osztályvezetője, Horváth Béla elmondta, hogy a megyénkben, főleg az ormánsági területeken évről évre növekszik a földieper termőterülete. A helyi termelés piacokra, útszéli standokra és áruházakba is kerül.

– Idén közel 15 hektárról kezdték el április 20-a után a betakarítást, és az alkalmazott termesztéstechnológiának köszönhetően a helyi gazdák úgy tervezik, hogy a teljes szamócaszezonban ki tudják majd szolgálni a vevőiket – fogalmazott érdeklődésünkre az osztályvezető. – A gazdák az elmúlt években önerős beruházás keretében több fóliaházat is építettek annak érdekében, hogy a kora tavaszi piaci igényeket is ki tudják elégíteni. A jelenlegi szamóca ezekről a területekről származik.

Mint megtudtuk, Baranyában a termőterület egyharmad része hidegfóliás, a többi szabadföldi. A szabadföldi szamóca előreláthatólag május közepén jelenik majd meg nagyobb mennyiségben a kiskereskedelmi forgalomban. S akár június közepéig folyamatosan el tudják majd látni vele a fogyasztókat.

– A korai fagyok – a megelőző intézkedések mellett is – sajnos több ültetvényben okoztak károkat: a virágok és a terméskezdemények is sok helyen lepotyogtak a mínusz 6–8 fokos hajnalok után.

Szerencsére a növény maga túl van a nehezén, de ez a sokk így is körülbelül 2 héttel hátráltatja majd a szabadföldi területek indulását – mondta Horváth Béla. – Ez a magyarázata annak, hogy jelenleg „aranyárban” mérik a szamócát még nagykereskedelmi forgalomban is.

Ám felhívta a fogyasztók figyelmét arra, hogy várhatóan a szabadföldi területek belépésével, és a nagyobb mennyiségek megjelenésével májusban az árszintek is realizálódhatnak majd, és a helyi termelők a megszokottak szerint – a védelmi intézkedések betartása mellett – várják majd ismét az érdeklődőket és kikapcsolódni vágyókat egy-egy szedd magad akcióra is.