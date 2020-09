A rendelkezéseket a lakossággal szorosan összefogva tudja érvényesíteni az önkormányzat.

Van ahol már a közterületeket is fertőtlenítik, máshol a nagyobb rendezvényeket mondták le, illetve hőkamerák beszerzéséről tárgyalnak. A komlói polgármester, Polics József lapunk kérdésére azt mondta, hogy a második hullámra az előrejelzések alapján készültek, a minisztérium által megfogalmazott előírások betartásához az oktatási-nevelési, a kulturális, a sport- és a közösségi intézményekben megfelelő mennyiségű védőeszközzel, felszereléssel rendelkeznek. A polgármester kiemelte azt is, hogy a rendelkezéseket a lakossággal összefogva közösen tudják érvényesíteni, s bíznak az első hullámban szerzett tapasztalataikban, és abban, hogy ezt az időszakot is át fogják vészelni.

A városban a közterületeken egyelőre nem végeztek külön munkát, viszont a nagyobb tömegeket vonzó rendezvényeiket lemondták.

A szigetvári polgármester, Vass Péter elmondta, a bölcsőde és az óvodák esetében azokat az intézkedéseket tartják be, amiket a kormány előírt.

– A gyermekeket lehetőleg egyik szülő kísérje el az intézménybe, szájmaszk használata szülők esetében kötelező, a kézfertőtlenítési lehetőség biztosított. Fontos, hogy a lehető legrövidebb ideig tartózkodjon a szülő az óvodában, és ha tüneteket észlel a gyermeken, akkor azt jelentse be az intézménynek, lehetőleg ne vigye közösségbe, helyette a nép­egészségügyi osztályt értesítse – mondta.

A városban is felkészültek az otthoni munkavégzésre, amit akkor indítanak el, ha kormány erre utasítja őket. A hivatalban az ügyfélforgalmat jelenleg nem korlátozzák, de a kézfertőtlenítést és a maszk viselését elvárják. A szigetvári közterületeket a helyi önkéntes tűzoltó egyesület közreműködésével fertőtlenítik.

Pécsett, a Zsolnay Negyednél új beléptetési protokollt hoztak létre, valamint nyolc hőkamera beszerzéséről is tárgyaltak, aminek összege 18 millió forint körül alakulna. A testhőmérséklet mérésére alkalmas hőkamerákat a jelentősebb ügyfélforgalmú középületekben, illetve a legveszélyeztetettebb korosztály tartózkodási helyeinek bejáratánál helyeznék el. Ilyen eszköz kerülne a polgármesteri hivatal Széchenyi téri és Kossuth téri, az Integrált Szociális Intézmény Zipernowsky és Tüzér utcai épületéhez, valamint a családsegítő szolgálat Anikó, Hársfa és Tüzér utcai ingatlanához, utóbbi helyen kettő lenne.