Már korszerű termekben tanulhatnak a diákok Vajszlón

Hétfőtől az alsó tagozatos diákok ismét elfoglalták az iskolapadokat a Vajszlói Kodolányi János Általános Iskolában is, de őket már egy megújult környezet várta, az intézményben ugyanis nemrég fejeződött be egy jelentős beruházás, amelyre a Szigetvári Tankerületi Központ nyert támogatást.

Ahogy a tankerület tájékoztatásából megtudtuk, a régi épületszárnyban dolgoztak a szakemberek, ahol 12 tanterem, közösségi terek, valamint a tornacsarnok és kiszolgálóhelyiségei újultak meg.

A tankerület másfél milliárd forint pályázati forrást nyert négy iskola fejlesztésére. A vajszlói projektre nagyjából 250 millió forint állt rendelkezésre, de a korszerűsítésen felül folyamatban van az eszközbeszerzés mintegy 50 millió forint értékben. A tankerület emellett hárommillió forintért udvari játszóeszközöket is vásárolt, ezt saját forrásból finanszírozták.

Az iskola egyébként központi szerepet tölt be a térségben, összesen 16 településről járnak ide a diákok, sokan közülük hátrányos helyzetűek. Az épület belső helyiségeit tekintve mindig is alkalmas volt a tanulói létszám befogadására, de komoly igény jelentkezett a tantermek fejlesztésére – a beruházásnak köszönhetően ez végre megvalósult.

A piac építése is jól halad az ormánsági településen, ahogy Horváth István polgármester elmondta, a munka elkezdődött, amellyel a tervek szerint augusztusban végezhetnek. Ahogy korábban már megírtuk, a piacteret térkőburkolattal fedik le, egyik oldalán üzletek és a kiszolgálóhelyiségek kapnak helyet. A piaccsarnok felülről fedett, de körben nyitott tér lesz. Az önkormányzat eredetileg 150 millió forintos forrást nyert a beruházásra, az összeg fejében azonban nem sikerült kivitelezőt találni a megvalósításhoz. Éppen ezért kérték a pályázati forrás megemelését, amit a kormány elfogadott, így 30 millió forintos többlettámogatás mellett már semmi sem állt az építkezés útjában.

Sportcsarnokot és uszodát is terveznek Vajszlóra

A fejlesztéseknek nincsen vége Vajszlón, hiszen egy sportkomplexum is épülhet majd a településen. Ennek előkészítő munkáira biztosított a közelmúltban 200 millió forintot a kormány, a polgármester azt mondta, ennek a feladatnak is nekiálltak már. A tervek szerint sportcsarnok és sportuszoda is épülne a nagyközségben – hasonló létesítmények nincsenek a környéken, ezért a beruházás az egész térségre komoly hatást gyakorol. A beruházás kapcsán a helyi általános iskolában sporttagozatot szeretnének indítani, ahova a messzebbről érkező tanulók is jelentkezhetnének, a tanítási szünetekben pedig edzőtáborokat is szervezhetnek. Éppen ezért korszerű szálláshelyek kialakításáról is gondoskodnának.