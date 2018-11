Már kóstolhatjuk a finom új nedűket a libaételek mellé

Márton napja nem csak a libás lakomáról szól, hanem az újbor kóstolásáról is. A hétvégi programokon mutatják be a vendégeknek az újborokat, amelyre az általunk megkérdezett borász szerint az idén sem lesz panasz.

Annak ellenére, hogy az idén korai kényszerszürettel kellett kezdeni, nagyon jó évnek vagyunk a végén – mondta Bock József, a Villányi Hegyközség elnöke. Minden szőlőt leszüreteltek és lassan le is erjedt minden tétel. Mint fogalmazott, az újborok nagyon szépek, nagyon jó az évjárat is. Szent Márton bora nagyon jól sikerült, gyönyörű színű és zamatú.

Az idei, kissé szeszélyes időjárás miatt többször is aggódhattunk a szőlőtermés, vagy inkább talán a leendő bor minősége miatt, a hegybírók minden alkalommal megnyugtatták olvasóinkat, hogy előbb tart a szőlőérés, de nincsen gond.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A korai szüret után a szeptemberi lehűlés és a csapadék meghozta az eredményt és a lassú és a közép­érésűek és az oportó is kiváló lett. Zamatos gyümölcsízei és nagyon jó színei vannak az idei boroknak, megfelelő alkoholszinttel – mondta Bock József. A mennyiségeket tekintve hozzátette, hogy hasonló a tavalyihoz. A tavaszi fagykár azonban egy pár hektár szőlőterületet megviselt, ott nem kellett szüretelni, ez a villányi borvidék 10–15 százalékát jelentette.

A Villányban 377 hektáron termesztett oportóból újbort és finom rozébort is készítenek. Frissességét, gyümölcsösségét általában a következő szüretig őrzi meg. A népszerű Márton-napi borünnep is a Portugiesernek köszönheti sikerét, hiszen újborként is kiváló. A fajtát újborként készítve (ezt a címkén fel is tüntetik) a tavasz beköszöntéig őrzi meg sajátos aromáit. Ahogy az étkezési szokások egyre inkább a könnyű ételek irányába mutatnak, úgy ez a bor is egyre népszerűbbé válik.

Szombaton Villányban, a Márton-napi vacsorán az oportóból készült rozét, a Porta Géza Rozét, az olaszrizlinget és a szintén oportóból készült vörösbort, Szent Márton borát mutatják be a vendégeknek.

Eljött az idő, felszentelik az újbort

„Aki újbort nem iszik, egész évben szomjazik”. Az újbor – erjesztés után érlelés nélkül egyből palackozzák – tág értelemben a következő szüretig mindenképpen újbornak számít. Villányban szombaton 17 órakor a Bock Pince XV. Jubileumi Szent Márton Újborünnepre várja a vendégeket. Fellép a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar, majd Bock József köszönti az ünneplőket. Az újborszentelés után Borchanto, St. Martin, Gájer Bálint és zenekara, a Magna Cum Laude és az Exit zenekar szórakoztat.

Szintén szombaton Márton-napi lampionos felvonulásra várjuk a város apraját-nagyját és minden érdeklődőt fél hatkor az általános iskola alsó tagozata elé. Az utcákon végigsétálva a felvonulók beköszönnek a pincékhez, borászokhoz. Dalokkal, rigmusokkal köszöntik a gazdákat és a vendégeiket. A felvonulás végén forró tea, puncs, forralt bor, libazsíros kenyér és sült tök várja a résztvevőket. 18 órakor a Brassdance koncertezik a Diófás téri szabadtéri színpadon.