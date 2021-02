Már megint emelkedik a pécsi képviselők tiszteletdíja

Újra emelkedik az önkormányzati képviselők tiszteletdíja Pécsett. 2019 óta ez már a harmadik ilyen alkalom, a baloldali-liberális városvezetés ugyanis gondoskodott róla, hogy folyamatosan növeljék saját jutalmazásukat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Négy százalékkal emelkedik idén a minimálbér, így a pécsi önkormányzati képviselők tiszteletdíja is nő, a baloldali vezetésnek ugyanis a 2019-es hatalomátvétel után az első intézkedései közt volt, hogy magasabb képviselői fizetésekről gondoskodjon, nem is akárhogy. Az egyszeri jelentős mértékű emelés nem volt elég MSZP-DK-Momentum-Jobbik szövetség politikusainak, így annak idején arról is határoztak, hogy az önkormányzat képviselői tiszteletdíjai a mindenkori minimálbérhez igazodjanak.

Mindez nem csak a jelenlegi, járvány okozta nehéz helyzet miatt érdekes, hanem azért is, mert a baloldal korábban azzal vádolta meg az előző fideszes városvezetést, hogy Pécset milliárdos hiánnyal adták át. Ezt a kampányszlogent nem mellesleg a Magyar Államkincstár egyértelműen cáfolta.

– A megelőző ciklusban öt éven keresztül változatlanok maradtak a képviselői tiszteletdíjak, mert a polgári oldalon azt vallottuk, hogy amíg nem sikerül eltüntetni a megörökölt szocialista adóssághegyet, addig nincs helye a politikusok díjemelésének sem – nyilatkozta a Dunántúli Naplónak Csizmadia Péter a pécsi Fidesz frakcióvezetője. Hozzátette: – Ehhez képest egy éve azzal kezdték működésüket Péterffyék, hogy két hónap alatt kétszer is megemelték a képviselők tiszteletdíját, ami elfogadhatatlan lépés volt, hiszen éppen ők kampányoltak a takarékossággal.Csizmadia emlékeztetett: Péterffyék első döntéseikkel saját maguknak kedveztek, emellett pedig sorra hoztak létre politikai kifizetőhelyeket a koalíciós partnereknek. – Idén végképp nincs itt az ideje a politikai osztogatásoknak, ezért is nyújtottam be egy takarékossági javaslatot az idei költségvetéshez, amiben többek között a képviselői tiszteletdíjak mérséklését is indítványoztam a városvezetés felé. A haverok helyett támogassa az önkormányzat a bajba jutott vállalkozókat, munkavállalókat és az életmentő feladatot végző háziorvosokat – fogalmazott a frakcióvezető.

– Mutasson példát a városvezetés, melynek keretében a mellékletben felsorolt, a Péterffy Attila hivatalba lépését követően meghozott, felesleges és alapvetően politikai osztogatást, bizalmasok helyzetbehozását lehetővé tevő döntések kerüljenek visszavonásra és a különböző illetmények, vezetői bérek szintje kerüljön visszaállításra a 2019. év végi szintre – áll a Csizmadia által benyújtott javaslatban.

A Fidesz úgy számol, csak ezzel 127 millió forintot is meghaladó működési megtakarítás érhető el úgy, hogy az érintetteket leszámítva nem kerül hátrányos helyzetbe egy munkavállaló, intézmény, társaság sem.

Nyőgéri volt a zászlóvivő

A 2019-es emelésről szóló vita jegyzőkönyve szerint az azóta alpolgármesterré előlépett Nyőgéri Lajos volt az egyik fő szószólója a tiszteletdíjak növelésének. Míg Csizmadia Péter a vitában arra kérte a városvezetést, legalább mutassanak fel előbb valamilyen eredményt, és csak aztán emeljenek, a baloldali politikus úgy érvelt: aki munkát fektet be a köz érdekében, az igenis részesüljön a közpénzből.