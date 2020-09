Már negyedik alkalommal tartották meg az akadálymentes napot

Az idei évben is több százan látogattak el Orfűre, az immár negyedik alkalommal megrendezett Akadálymentes Turizmus Napra.

A rendhagyó turisztikai eseményen a rendezvények mellett lehetőség nyílott kipróbálni olyan tevékenységeket is, melyek fogyatékossággal élőként nem, vagy csak nehezen kivitelezhetők. Mivel ez a nap nagyon sokat jelent a szervezőknek és a fogyatékossággal élőknek valamint kísérőiknek egyaránt, így a járványhelyzet ellenére is megtartották az előírások betartásával. Az idei rendezvény a tavalyihoz hasonlóan három napig tartott, pénteken konferenciát tartottak, majd vasárnap akadálymentes túrát rendeztek.

Élményekből nem volt hiány szombaton Orfűn, a községet megtöltötte a hála és az önzetlenség. A megnyitón Füziné Kajdy Zita polgármester elmondta, büszke arra, hogy évről évre a település adhat otthont az eseménynek. Becsei János kétszeres paralimpiai bajnok a településhez fűződő viszonyáról, emlékeiről is beszélt, arról, hogy gyermekként itt mondta először a szüleinek, hogy olimpiai bajnok lesz. Pataki Veronika, a turisztikai nap egyik szervezője, a People First Egyesület – Pécs elnöke pedig technikai információkat osztott meg a vendégekkel.

Nagy Bendegúz Lóránd kerekesszékes világjáró interaktív, érdekes beszámolójára is sokan voltak kíváncsiak, és a szombati nap az Alibi című inkluzív színdarabbal zárult, ezt fogyatékossággal élők és épek együtt adták elő. A színdarabot a vírus okozta bezártság ihlette, többeket könnyekig meghatott az intézményekben élők bezártságélménye. Mint az eseményen megtudtuk, ez sajnos újra aktuális téma, a járványhelyzet második hulláma kapcsán.

Motorozni és vitorlázni is lehetett

A bevált, népszerű élményprogramok idén is elérhetőek voltak. Így a motorozás is, mely évek óta az egyik legnépszerűbb programelem. Idén is lehetőség volt megismerni, hogy milyen sportok űzhetőek fogyatékossággal élőként is. A PTE PEAC sportolói a sporttábor tornatermében bemutatták a bocciat, a kerekesszékes kosárlabdát és a csörgőlabdát is, de a sárkányhajózás sem maradhatott el, melyet a fogyatékossággal élők többsége minden évben kipróbál. Más, vizes program is volt, az Orfűi Vitorlás Egyesület két motorcsónakkal és két vitorlással biztosította a résztvevőknek, hogy kipróbálhassák ezt az élményt. A Pető Intézet jóvoltából különleges kerékpárokat is ki lehetett próbálni a sportpályán és terápiás kutyabemutató is színesítette a napot.