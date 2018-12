Már nem felel meg a buszpályaudvar az utasok igényeinek

Hatvanmillió forint önerővel társul a Dél-dunántúli Közlekedési Központ a komlói önkormányzat buszpályaudvar-felújítási projektjéhez. Így összesen 440 millió forintból lehet elkezdeni a régóta időszerű felújítást.

A városban talán a legjobban várt nagyberuházás a belvárosi autóbusz-főpályaudvar teljes felújítása, az évtizedekkel ezelőtt átadott létesítmény ugyanis már nem képes az utasok által elvárt szolgáltatási színvonalat biztosítani. Minden tekintetben időszerű a teljes felújítás és az átépítés. A szükséges pénz egy jelentős része már rendelkezésre áll – sikeres pályázatával a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 380 millió forint európai uniós forrást nyert a város, amihez most további 60 milliót tesz hozzá a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK).

A város képviselő-testülete a napokban döntött az ehhez szükséges konzorciumi szerződés aláírásáról. A megállapodás szerint a buszpályaudvarnak helyet adó önkormányzati és DDKK-tulajdonú telkeket egy osztatlan közös tulajdonná egyesítik, így nem lesz jogi akadálya a projekt közös lebonyolításának.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Maga a felújítás a pályaudvar és a hozzá tartozó önkormányzati utak és zöldfelületek teljes rekonstrukcióját tartalmazza. Megújul a váróterem, a jegypénztár, a mosdók és a cég irodái is. A buszparkolókat a pályaudvartól délre, a Bem utca túlsó oldalára költöztetik, így biztonságosabb lesz a gyalogos közlekedés és nő a parkosított terület nagysága. A jelenlegi zöldfelületeket kibővítenék akadálymentes gyalogutakkal, padokkal, nyírt gyeppel, ültetett fákkal és virágágyásokkal. Az elmúlt években kiépített utastájékoztató rendszereket is bővítenék, illetve korszerűsítenék.

– A város számára nagyon jó hír, hogy a busztársaság ennyire fontosnak érzi a pályaudvar felújítását és támogatni is kész – hagsúlyozta Polics József, Komló polgármestere. – A támogatási szerződést már aláírtuk, most a tervezési fázisban tartunk. Jövőre szeretnénk elkezdeni a tényleges munkát és 2020-ban átadni a vadonatúj pályaudvart az utasoknak – tette hozzá.

Megállók épültek, módosul a menetrend

A helyi buszmenetrendben a jövő év elejétől változások várhatók – mint ismeretes, idén a város több pontján folytak útfelújítási munkálatok. Ezek során a Munkácsy Mihály utca is elkészült: a dávidföldi körforgalomtól a Mecsekfalui útig terjedő felújított szakaszon két buszmegálló építésére is sor került azzal a céllal, hogy a Munkácsy és a környező utcákban élő emberek is könnyebben igénybe tudják venni a helyi tömegközlekedést. A kivitelezéssel párhuzamosan már korábban elkezdődtek a szolgáltatóval a menetrend-módosításra vonatkozó egyeztetések. Utasszámlálásokat is végeztek, hogy az igényeknek megfelelő legyen a módosítás. A tervezett változtatások a buszok futásteljesítményében hetente kb. 110 km csökkenést eredményeznek, ami éves szinten több millió forint megtakarítást jelent, és emellett sok dávidföldi számára teszi kényelmesen elérhetővé a tömegközlekedést. Várhatóan a jövő év első hónapjaiban lép majd életbe az új menetrend.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS