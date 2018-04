Már több súlyos motoros baleset is történt Baranyában

A tavasz nem csupán a jó időt hozza meg minden évben, hanem a motoros baleseteket is. Idén sincs ez másképp, az első ütközéseken már túl vagyunk, de ezúttal miként alakul a folytatás?

A tavasz nem csak a jó időt hozza meg minden évben, hanem a motoros baleseteket is. Az idén sincs ez másképp, az első ütközéseken már túl vagyunk, de ezúttal miként alakul a folytatás?! Alig két hete számoltunk be lapunkban arról, hogy súlyosan megsérült az a férfi, aki motorjával egy téglafalnak hajtott Keszüben. Az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva, feltehetően lesz majd folytatása is a baleseti beszámolóknak.

Az elmúlt évek baleseti statisztikái alapján többek között a 66-os út, Árpádtető környékén, a mánfai szakasz, valamint az Orfű felé vezető út a legveszélyesebb a motorosokra nézve. Csaknem két évvel ezelőtt Mánfánál kamion alá került egy motoros, néhány hónappal később pedig Remeterétnél történt halálos baleset. A szomorú statisztikai elemzésekből az is megállapítható, hogy a motorkerékpáros balesetek legfőbb oka a sebesség nem megfelelő megválasztása, ezt követi a szabálytalan irányváltoztatás, haladás, kanyarodás és figyelmetlen előzés.

Szinte mindenki előtt ismert, hogy a motorosok, valamint kerékpárral közlekedők baleseti kockázata átlag feletti. Ennek oka, hogy a motorokat és a bringásokat nem védik a gépkocsikban jellemző passzív biztonsági megoldások, így baleset esetén közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve a testük, amin alig tompít valamit a ruházat.

A közlekedésbiztonsági szakemberek minden évben a motorkerékpáros balesetek megelőzésére hívják a figyelmet, mint mondják, érdemes néhány alapvető szabályt, illetve tanácsot betartani. A motorkerékpárosok testi épségének megóvásában nagy szerepe van a megfelelő védőruházatnak és a bukósisaknak. A nyári hőségben többen nem veszik fel a megfelelő védőruházatot, azonban a forróságban is elengedhetetlenül fontos, ha valaki motorra ül. Ugyanakkor a láthatóság, az észlelhetőség biztosítása, a kiszámíthatóság, a KRESZ-előírások betartása, mind-mind fontos láncszeme a biztonságnak.

A tapasztalatok alapján sok baleset elkerülhető lenne, ha a járművezető csupán a megengedett legnagyobb sebességgel haladna a veszélyhelyzet kialakulásának pillanatában.

A szokásos szezonnyitó motoros gurulást az idén május 5-én tartják, a szervezők ezúttal is igyekeznek felhívni a figyelmet a biztonságos motorozásra.