Már többen keresik a Pécsikét, beindult a szezon

Nagy sikerrel indult tavaly a pécsi közösségi kerékpárrendszer, a Pécsike. Az idei év is jól kezdődött, de a vírushelyzet közbeszólt. A forgalom azonban az enyhítések hatására ismét elkezdett élénkülni.

Amint megérkezik a jó idő, a kerékpárosok rendszerint ellepik a megyeszékhely utcáit. A tavaly június óta elérhető közösségi kerékpárrendszert, a Pécsikét is szívesen használják ilyenkor a helyiek és a turisták egyaránt. Ez idén sem volt másként, márciustól egyre több bringással lehetett találkozni, aztán a hónap közepén kihirdették a veszélyhelyzetet, és Pécs utcái is kiürültek. A kijárási korlátozás elrendelése miatt a Pécsike forgalma is visszaesett, de az elmúlt hetekben, az enyhítések hatására ismét egyre többen kölcsönözték az elektromos bicikliket.

– A március eleji indulást követően a jó időnek is köszönhetően tizenötödikéig 259 kölcsönzés történt – derül ki a Biokom Nkft. közleményéből. – A hó második felében viszont már csak 103 alkalommal béreltek kerékpárt, természetesen a járvány kapcsán elrendelt veszélyhelyzetből fakadóan.

Ahogy a társaság írja, a forgalom élénkülését április második felétől tapasztalták. Amíg a hónap első felében csak 189 bérlés történt, addig április második felében már 272-szer kölcsönöztek kerékpárt. A május aztán még jobb számokat produkált, összesen 585 bérlés volt. Ez a legnagyobb forgalmú hónap eddig 2020-ban, de ahogy a Biokom fogalmazott, még mindig messze elmarad a 2019 szeptemberi 2024 vagy az októberi 1758 darabos forgalomtól. A június is jól alakul, hiszen a társaság adatai szerint a hónap közepéig 427 kölcsönzés és ugyanennyi dokkolás történt a különböző állomásokon.

A biztonságra fokozottan figyelnek, hiszen a kerékpárokat sokan használják, így a fertőtlenítésük rendszeres. A következő hetekben, hónapokban várható használatot illetően a Biokom úgy nyilatkozott, hogy a belföldi turizmus élénkülésével a forgalom várhatóan növekedni fog, de a tavaly nyári használatszámok elérése kevéssé valószínű.