Már zajlik a vásárlási láz, de az igazi roham még csak most jön

December elején, egy hétköznap délután még nem volt akkora tömeg a pécsi bevásárlóközpontban. Viszonylag nyugodtan lehetett nézelődni a fenyőkkel és csillogó díszekkel kidekorált üzletekben, de azért már érezni lehetett, hogy elkezdődött a karácsonyi vásárlási láz. Az egyik könyvesbolt üzletvezetőjétől megtudtuk, az ünnepi beszerzés már novemberben, a fekete péntekkel elkezdődött, kicsit korábban, mint az előző években. Azóta egyre többen vannak a boltokban, de igazi roham pedig még hátravan.

A karácsonyig hátralévő alig több mint két hét tehát mozgalmas lesz, szinte nincs olyan üzlet, ahol ebben az időszakban nem nő meg a forgalom. Sokan a műszaki cikkek között a mobiltelefonokat próbálgatják, mások a könyvesboltban a regények fülszövegét bújják, hogy eldöntsék, ki örülne neki a legjobban, vagy éppen a divatos összeállítások között válogatnak a ruhaboltban.

A hobbibolt forgalma is megnőtt, egyre divatosabb, hogy ünnepek idején az emberek saját dekorációval díszítik fel a lakást, vagy kézzel készült ajándékokkal lepik meg szeretteiket. Az üzlet egyik eladójától megtudtuk, a forgalmuk csaknem felét az év utolsó két hónapjában bonyolítják le. Novemberben inkább az adventi koszorúk és ajtódíszek kiegészítőit keresik, decemberben pedig ötleteket gyűjtenek a karácsonyi ajándék elkészítéséhez.

Egy pécsi gimnazista, Gréta is a boltban vásárolt, amikor ott jártunk. Lapunknak azt mondta, azért szeret saját készítésű meglepetést adni az ünnepre, mert az sokkal személyesebb.

Mennyit és mire költünk karácsonykor?

Idén átlagosan 41 ezer forintot költünk meglepetésekre, és ebből a pénzből több embert is szeretnénk megajándékozni, mint tavaly, derül ki a GKI Digital felméréséből. A legnépszerűbb ajándékok listáját már évek óta a ruhaneműk vezetik, ez idén sem lesz másként. Az egyik pécsi használtruha-boltban járva azonban azt tapasztaltuk, hogy csak pár ember nézelődött a sorok között. Az üzletvezetőtől megtudtuk, hogy a december nem az ő időszakuk. Az emberek öncélra vesznek használt ruhát, de ajándékba inkább újat adnak.

Szintén szívesen ajándékoznak az emberek könyvet karácsonyra. Ezeknél a termékeknél azonban nem csak az újat keresik a vevők. Egy antikvár könnyárusnál pár perces beszélgetésünk közben is sok vevő megfordult. Az eladó azt mondta, azért keresik, mert olcsón, jó minőségű könyveket tudnak beszerezni onnan.

Egyre népszerűbb az internetes vásárlás

Az említett felmérés azt is megmutatja, hogy egyre többen az internetről rendelik meg a fa alá valót idén karácsonykor. Ugyanakkor még mindig népszerűek a plázák is, az állandósulni látszó tömeg ellenére a válaszadók csaknem kétharmada onnan szerzi be az ajándékokat. Harmati Ibolya, egy pécsi pedagógus is inkább az üzletekben nézelődik, ahogy mesélte, ő nem igazán bízik az internetes rendelésben, jobban szereti, ha a saját szemével láthatja a megvásárolni kívánt terméket a boltban.