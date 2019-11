Márfi Zalán a csillagokból építkezik

– Nostredamus sok eseményt, kiemelkedő pályafutásokat több száz évre előre jelzett. Kit említene még híres asztrológusként a történelemből?

– Jól fogalmaz, hogy jelzett, mert itt szó sincs jóslásról, hanem tudományos alapon vizsgált csillagmozgásokról. Például Kepler is idesorolandó, igaz, ő leginkább asztrofizikával foglalkozott. Vagy Jung, aki pszichológusként a klienseinek mindig elkészítette a képletét. Egyébként már a Delphoi jósdában és Egyiptomban is kalkuláltak az Uránusz állásával.

– Hogy lehet különválasztani a csillagászatot az asztrológiától?

– A fizikai tudomány a hogyannal foglalkozik, az asztrológia pedig azzal, hogy mi értelme, mi következménye van az egyes hatásoknak.

– A horoszkóp nem csak egy kitalált dolog?

– Az általános leírások nem érnek sokkal többet. Viszont a személyre szabottak, mely az ember születésétől vizsgálja a csillagok állását, sok hasznos információt tartalmaznak. Például a Hold állása az ember érzelmi életére, a Merkúré a kommunikációra, gondolkodásra, a Vénuszé a kapcsolatokra, a művészi érzékre ad előrejelzést. Mindemellett ismerni kell a személyes tudatszintet, a hátteret, de még így is többtényezős, hogy az ember megéli-e teljes egészében a saját képletét.

– Születni kell a jó csillagállásra?

– Nincs jó vagy rossz alaphelyzet. Mindenkinek feladata van, hogy önmagát valamiképp jobbá tegye, amit több-kevesebb sikerrel ösztönösen, vagy az asztrológiát ismerve tudatosan teljesít. Az asztrológia mellé azonban nem árt valami szellemi keretet is választani, mert különben csak jóslás lesz belőle. Én ezt a keleti tanokban találtam meg – ám lehet ez a kereszténység is. S azért Keleten, mert ott az emberek nem a tárgyi világtól, nem a birtoklástól várják a boldogságot.

– Hol érhetők el az ingyenes ismeretterjesztő előadásai?

– Havonta egy találkozó van Pécsett a Király utcában, a Belvárosi Közösségi Térben, legközelebb december 5-én lesz. Januártól viszont egy sokkal szélesebb tartalmú tanfolyam indítását is tervezem.

Civilben szívesen basszusgitározik is

Márfi Zalán 1975-ben született Pécsett. A középiskola után elvégezte a Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Egyetemet. Asztrológiával, keleti vallásokkal ifjú kora óta foglalkozik, s negyedszázados tapasztalattal jött rá, hogy az embereknek nagy szüksége van a jelenségeken át visszatükrözve látni önmagukat, aminek az asztrológia remek eszköze. Emellett sajátos hobbija van, több pécsi progresszív rock zenekarban volt basszusgitáros. Jelenleg is van működő együttese Budapesten, Pécsett pedig most van új bandájuk alakulóban. Nős, felesége Hajnal, gyógy­pedagógiai asszisztens.