Mars-expedíciós interaktív oktatójátékot készített két pécsi tudós

Az ötlet kiváló, a megvalósítás egyszerű és kifejezetten valósághű: Mars-expedíciós interaktív oktatójátékot készített az ESA (Európai Űrügynökség) bolygó térképei alapján iskolásoknak a PTE Földrajz Intézetének két docense, dr. Pirkhoffer Ervin és dr. Gyenizse Péter.

– Mi a célja az oktatójátéknak?

– Úgy gondoljuk, hogy Marsutazásra, egy bolygó felszínének felfedezésére minden fiatal kíváncsi, főként, ha hiteles körülmények közt élheti át – kapom a kollektív választ.

– Kráterek, mindenféle bolygófelszíni érdekesség látható a térképen. Ez egy konkrét Mars-részlet?

– Huszonöt különböző Mars- felszínformát válogattunk össze, észak-dél irányú metszetben. Vannak itt vulkánok, jégvájta felszínek, ősi folyóvölgyek, homokdűnék. Sőt, látható európai űrszonda által készített Mars-felszíni rajzolat is – kapok átfogó képet dr. Gyenizse Pétertől a képszerkesztővel összerakott 3×4 méteres térképről.

– Mit tudnak a robotok?

– Egyszerű legóboosterek, 6–18 éves gyerekek is igen jól elboldogulnak vele. Piktogram alapján programozható az útvonala, és az is, hogy miket csináljon. Aktív érzékelőikkel meg tudják mondani, mi van előttük, milyen méretű és színű, sőt legóértelemben mintavételre, illetve fúrásra is alkalmasak. Felfedezőjáték ez, két csapat útnak indul egymás mellett és különleges feladatokat oldanak meg geomorfológiai formákon, például, hogy a jéghegyből miként lehet ivóvizet nyerni, vagy hogy tudnak üzemanyag-utánpótlást kitermelni a bolygón. A gyerekek olyan örömmel csinálják, hogy legutóbb éjfélkor már ki kellett venni a kezükből a robotokat – tudom meg dr. Pirkhoffer Ervintől.

– Hol lehet elérni ezt a játékot?

– Támogatott program, így szeretnénk minél több fiatalt bevonni a használatába. A Planetáriumban kéthavonta van szervezett Da Vinci Learning- bemutató, emellett elvisszük középiskolákba is, az általános iskolai osztályok pedig előre egyeztetve a PTE Földrajzi Intézetében vehetnek részt a Mars felfedezésében – felelnek ismét közösen.

– Mi vitt két földrajztudóst a sci-fi területére?

– Nagy rajongója vagyok a tudományos-fantasztikus irodalomnak, és gyakran tartok előadást arról, hogy a sci-fi filmeknek milyen a valóságtartalma – mondja dr. Pirkhoffer Ervin.

– Ez igaz volt valamikor Isaac Asimovék idejében, de így van napjainkban is?

– Most is léteznek okos sci-fik, kiemelném például a Csillagok között című filmet, az utóbbi három évtized legvalósághűbb, tudományosan is igen tartalmas alkotását.

– Egyáltalán a csillagászat mennyire érdekli napjaink ifjúságát?

– A matematika, fizika része kevésbé, de a látvány, a kozmikus térbeli dolgok annál inkább – tudom meg dr. Gyenizse Pétertől, aki egyetemi szinten tanítja a csillagászatot, és a Zsolnay Kulturális Negyedben planetáriumi előadásokat és csillagász szakkört is tart.

Földrajzosok

Dr. Gyenizse Péter Szolnokon született 1972-ben. Komlón nőtt fel, a PTE-n földrajz szakon diplomázott. 2001 óta tanít a PTE-n, a Térképészeti és Geoinformatikai tanszék vezetője. Felesége, Judit, népies ruhákat készít. Balázs fiuk erdőmérnöknek készül Sopronban, Sári (18), Andris (16) a Nagy Lajos Gimnázium tanulói.

Dr. Pirkhoffer Ervin 1972-ben született Pécsett. Az ANK Gimnáziumban érettségizett, a PTE földrajz szakán végzett. 2000 óta tanít az egyetemen, a Földrajzi Intézet általános igazgatóhelyettese. Felesége, Zsófia is a PTE-n dolgozik, Bence fiuk 8, Máté 5 éves.

