Martin kívánságát is teljesítettük, hamar megtanulta a gépek kezelését

Éppen gyereknapon, azaz május 26-án töltötte be ötödik életévét Békefi Martin, akinek édesanyja által eljuttatott kívánságát is örömmel teljesítettük.

Persze nemcsak a születésnapja miatt esett rá a választás, hanem mert a szülők elmondása szerint (is), Martin már ötévesen eldöntötte, mivel fog foglalkozni felnőttkorában. Nagyon szereti a kombájnt és a traktorokat, az álma pedig az, hogy lesz egy nagy farmja, ahol gazdál­kodni fog.

A 2300 hektáron gazdálkodó, a növénytermesztés mellett többek között tejhasznú szarvasmarha-tenyésztéssel is foglalkozó Bicsérdi Arany Mező Zrt. örömmel vállalta, hogy közelről megmutatja a kisfiúnak, hogyan működik egy gazdaság, sőt természetesen a fiatalember ki is próbálhatta az éppen munkában lévő gépeket. Jónás-Berki Mónika fogad bennünket a cég telephelyén, majd rövid bemutatkozás után – nem húzva az időt – már mentünk is a cég zóki területére, ahol Martin először egy rendképző traktorra ülhetett fel. A kisfiú, miközben a gépre vártunk, elmondta, mindenféle munka­gépet szeret. A kombájn a kedvence, azonban ezt ottjártunkkor még nem használták a dolgozók, ezért megbeszélték, később, amikor már dolgozni fog a gép, Martin eljöhet és kipróbálhatja azt is. Szülei elmondták, hogy bár nincs a családban olyan, aki mezőgazdasággal foglalkozna, Martinnak mégis az a legfőbb vágya, hogy a földeken dolgozzon. Mindent tud már a munkákról és a gépekről is.

Vucskovics Tibor megérkezett a traktorral, Martint pedig már nem lehetett visszatartani holmi beszélgetésekkel, rohant a gép felé, felmászott a vezetőfülkébe és természetesen Tibi bácsi felügyeletével jó 20 percet dolgozott a rendképzőn, majd Horváth Gergő mellé ült be, hogy a bálázást is kipróbálja. Próbáltuk szóra bírni a kis munkást, hogy milyen volt, hogy érezte magát. Martin minden kérdésünkre azt válaszolta: „szupi” volt. Édesanyja – aki természetesen Martinnal együtt szintén felült a gépekre – elmondta, fia nagyon hamar megtanulta, melyik gombot mikor kell nyomni, mikor mit kell csinálnia a vezetőnek. Mindenre figyelt, igazán ön­állóan és ügyesen „vezényelte” a traktort.