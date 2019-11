Márton-napi lakomára, újborkóstolóra készülnek az éttermek

Aki Márton-napon libát nem eszik, egész évben éhezik, aki újbort nem iszik, egész évben szomjazik – tartja a mondás. Az éttermek már jó pár hete hirdetik a Márton- napi ajánlataikat, sőt, több helyen az újborkóstolóval egybekötött vacsorára már be is teltek a helyek.

A tapasztalatok szerint ilyenkor, vagyis a Márton napjához közeli napokban megháromszorozódik a forgalom, a családok is egyre inkább részt vesznek a hagyományápolásban. Ami az árakat illeti, helytől és menüsortól függően körülbelül 10-20 ezer forintért kell a pénztárcánkba nyúlni, ha részesei szeretnénk lenni egy hangulatos újboros libalakomának, a felkapottabb éttermek, illetve több villányi pincészet is élőzenés programokkal teszi még élménydúsabbá az estét.

A hideg és meleg előételektől a desszertekig a többfogásos menüsor ételeihez a legjobban illő borokat kínálják, hiszen Szent Márton napjához kötődik az újborkóstoló is: „aki újbort nem iszik, egész évben szomjazik”. Az újbor – erjesztés után, érlelés nélkül egyből palackozzák – tág értelemben a következő szüretig mindenképpen újbornak számít, de Márton-napot követő egy-két hónapig van csupán kereslete.

A hagyomány úgy tartja, hogy Márton napja a karácsony előtti negyven napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Nem kell azoknak sem búslakodniuk, akik lemaradnak a Márton-napi vacsoráról, ugyanis az utóbbi években már jellemző, hogy egész novemberben válogathatunk a libás menüsorból az éttermekben.

Domináns illatok és ízek a borban

Az idei szüretet a Villányi borvidéken hamar el lehetett kezdeni és mivel nem szólt közbe az időjárás sem, így gyakorlatilag kívánság szerint tudták a gazdák a különböző fajtákat szüretelni és feldolgozni. Az újborok kóstolása azért érdekes, mert ebben a stádiumban áll a bor a legközelebb a szőlőhöz, az elsődleges szőlőillatok és -ízek ilyenkor még dominánsak, ami friss, üde és gyümölcsös jelleget biztosít a bornak.

– Mi október utolsó napjaiban fejeztük be a szüretet, és mondhatom, hogy a 2019-es nagyon jó évjáratnak ígérkezik. Szent Márton Borát 1997-óta mutatjuk be, a Szent Márton-napi újborünnepen, melyet szombaton rendezünk meg, az idén is 7–800 vendéget várunk –mondta Bock József.