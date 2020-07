Más megoldás kell az egykori Bóbita felújítására

Az új balliberális városvezetés önálló, vagyis nem a korábbi fideszes önkormányzat által előkészített és elindított projektje lett volna a Bóbita Bábszínház átalakítása. Egyelőre szándék van meg, de ez így volt a korábbi években is mindig.

A belvárosban élőket részben megosztotta a volt Bóbita Bábszínház átalakítási terve: annak mindenki örül, hogy a romos ingatlant rendbe tennék, arról viszont már megoszlanak a vélemények, hogy valóban egy zenés helyet kellene-e létrehozni az amúgy is egyre terheltebb belváros szívében.

A cél ugyanis az volt, hogy az új balliberális városvezetés zenei innovációs központtá alakítja át a létesítményt, ahol akár kisebb koncerteket tartottak volna, valamint próbatermek is helyet kaptak volna. A tavaly ősszel benyújtott pályázat is formabontó volt, az önkormányzat ugyanis közvetlenül brüsszeli forrásra adott be kérelmet, amit viszonylag gyorsan, a társadalmi egyeztetést kihagyva nyújtottak be. Igaz, Kővári Jánosnak, az ÖPE–KDNP frakcióvezetőjének, a belváros egyéni képviselőjének a javaslatát is megfogadva, ígéretet tettek arra, hogy majd megkérdezik a lakókat is a fejlesztés előtt.

Hónapok óta nem volt hír a projektről, a városvezetés most azt közölte: „a koronavírus-járványra tekintettel az előzetes kereteket lecsökkentették, és információik szerint védekezésre került át jelentős forrás a szóban forgó keretből is”. Hozzátették: két körön átment a pályázat a járvány előtt tartalmi és pénzügyi szempontból is, pár hete kérdéseket tettek fel az új helyzet okán egy újabb pályázati egyeztetésről, új pályázat benyújtásáról. Több kérdésre választ várnak, de valószínűleg új pályázat kiírására kerül sor, és oda nyújthatják be ismét az anyagot – fogalmaztak.