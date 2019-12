Másként mutatják be városukat a diákok

Negyedik helyezést ért el a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium csapata (Remmert Olívia, Cosic Klara és Szegedi Zsófia Mária) a VI. Országos Városmarketing Verseny középiskolai szekciójában.

A diákok a döntőben Siklós idegenforgalmi és marketingkoncepcióját, a város nevezetességeit, a jövőbeli fejlesztések sarokpontjait ismertették.

A verseny elődöntőjében egyébként 26 anyagból jutott be a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium csapatának pályázata is a legjobb öt közé, így részt vehettek a múlt pénteki miskolci döntőn. A verseny célja az volt, hogy megszólítsa a turizmus iránt érdeklődő tehetséges egyetemistákat és középiskolásokat. A döntőhöz Riegl Gábor polgármester, Mojzes Tamás alpolgármester és Halasi Andrea, a Siklósi Turisztikai Egyesület elnöke is adott néhány támpontot, szakmai ötletet, melyet a versenyzők beépítettek a prezentációjukba.