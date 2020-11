Betartható a temetési létszámkorlátozás

A veszélyhelyzet idején hatályos kormányrendelet szerint a temetések legfeljebb 50 fővel tarthatóak meg. Hogy lehet megoldani, ellenőrizni, hogy valóban ennyien vannak-e jelen az eseményen? Megkérdeztük.

Amikor a kormány legutóbb értékelte hazánk járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, megállapította, hogy újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé, ezek közé tartozik az is, hogy magán- és családi rendezvények 10 főig megtarthatóak. A temetésen résztvevők összlétszáma pedig maximum 50 főre korlátozódik a veszélyhelyzetben. Felmerül a kérdés, hogy ezt lehet-e ellenőrizni. Kérdéseinket feltettük a Pécsi Köztemető üzemeltetőjének, a Biokom Nonprofit Kft.-nek.

Megtudtuk a városüzemeltetési cégtől, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében az üzemeltető köteles gondoskodni a védelmi intézkedések betartásáról. A védelmi intézkedések betartását pedig a rendőrség ellenőrzi a Magyar Honvédség közreműködésével.

– Az ügyintézésnél felhívjuk a hozzátartozó figyelmét, hogy 50 főben limitált a temetési részvétel. Az előírást az online és nyomtatott sajtóorgánumokban és a társaság kommunikációs felületein is közzétettük. A hozzátartozók és a temetésen részt vevők betartják a szabályokat. Már az első hullámban is érezhető volt a korlátozások betartása – fogalmaztak.

Így például azt is közzétették a temető honlapján, hogy a ravatalozókba kizárólag a közvetlen hozzátartozók mehetnek be, a központi ravatalozóban legfeljebb 10 fő, az úgynevezett nyári ravatalozóban és a peremtemetők ravatalozójában pedig legfeljebb 5 fő tartózkodhat.

Néhány szabály betartását kérik

A Pécsi Köztemető üzemeltetője kiemelten fontosnak tartja a fertőzésveszély csökkentését, a járványügyi szigorítások betartását, a munkavállalók valamit az ügyfelek egészségének megóvását. Ezért több szabály betartását kérik. Így például tájékoztatnak, hogy a ravatalozókban is kötelező a maszkhasználat. A hozzátartozók a személyes ügyintézésre előre foglaljanak időpontot és csak különösen indokolt esetben keressék fel személyesen az ügyfélszolgálatot. A teljes temetési szolgáltatás ügyintézése történhet elektronikus módon is. A temetés intézése során az ügyintézőkhöz családonként legfeljebb 2 fő mehet be, kizárólag szájmaszkban, az épületen belül pedig nem lehetséges várakozni.

A temetőben tárolják a hamvakat

Az is előfordulhat, hogy elhalasztanak temetést.

– Temetést eddig kevés alkalommal mondtak vissza. Jellemzőbb az ideiglenes elhalasztás egy későbbi időpontra. Az első hullámban 24-szer kértek ideiglenes halasztást, többnyire azért, mert tavasszal csak a szűk családi kör vehetett részt a temetésen. A második hullámban eddig 2 temetés későbbre halasztását kérték. Vélhetően azért kevesebb most ez a szám, mert a korábbi előíráshoz képest az 50 fős részvételi előírás lehetővé teszi, hogy a közeli hozzátartozók és a gyászban érintettek is részt tudnak venni a temetésen – fogalmazott a Biokom. – A hamvakat ekkor a temetőben tárolják, ritka esetben elviszik, és a temetési időpontra hozzák vissza.