Maszkban is kivitelezhető az extrém táncmozdulat

A PTE Táncegyüttes a Táncoló Egyetem indításának huszadik évfordulóján kampányt indított a maszkviselés népszerűsítése érdekében. A Maszkban is menő vagy! sajtótájékoztatóját tegnap délelőtt tartották.

A járvány elleni védekezés eredményességéhez fontos az óvintézkedések betartása, így a helyes maszkhasználat is. A PTE Táncegyüttes egyedi fotósorozatban mutatja be a helyes maszkviselést, a járványügyi szabályok betartását, de még az immunrendszer erősítésének lehetőségeit is. Céljuk, hogy kicsit meghökkentve, kicsit rácsodálkoztatva a maszkviselés felelősségére, egyben előnyeire, akár könnyedségére hívják fel a figyelmet.

A táncegyüttes látványos fotói bizonyítják, hogy extrém körülmények között sem kell, hogy lecsússzon a maszk. Az elkészült képek a közösségi csatornákat felhasználva jutnak el az egyetemistákhoz, egyetemi polgárokhoz, de szélesebb körben is hatást válthatnak ki. A Maszkban is menő vagy! mottóval indított projekt kapcsán sajtótájékoztatót tartottak tegnap a PTE Szenátusi termében. Miseta Attila rektor hangsúlyozta, hogy életünk eme nehéz periódusában a maszkviselés az egyik olyan fegyverünk, amivel távol tarthatjuk a vírust – ezen felül a kézfertőtlenítés és a szociális távolság megtartása a másik két fő óvintézkedés a vírussal szemben.

– Az esetszám sajnos a mi régiónkban is egyre növekszik. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy amennyire lehet, vigyázzunk egymásra, s különösen az egészségügyi dolgozókra – fogalmazott a rektor. – A maszkviselés kreativitásra is ad alkalmat. Különböző dizájnok terjedtek el, némelyik művészi, a másik inkább szórakoztató. A lényeg az, hogy feltétlenül viseljük.

A hazánkban egyedülálló kampány fővédnöke Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára, aki a PTE korábbi rektoraként 2011-ben részese volt a PTE Táncegyüttes létrejöttének. Az eseményen kiemelte, hogy a maszk viselésével önmagunkat, a környezetünket védjük, s felelősségtudatunkat is jelezzük.

Két éve vehették át az Egyetemi Kultúráért Díjat

A Pécsi Tudományegyetem már eddig is élen járt a járvány­ügyi helyzet gyors és szakszerű kezelésében – ezúttal az egyetemista és középiskolás fiatalokon a sor. A PTE Táncegyüttes a fennállásának idén 20. évfordulóját ünneplő PTE Táncoló Egyetem projektből nőtte ki magát. Tagjai az egyetem jelenlegi és leendő hallgatói, gyakorlógimnáziumok tanulói. Bánkyné Perjés Beatrix, a PTE Táncegyüttes művészeti vezetője elmondta, hogy a táncegyüttes 2018-ban Miseta Attilától vehette át az Egyetemi Kultúráért Díjat.

– A veszélyhelyzet ideje alatt az volt a jelmondatunk, hogy: Maradj otthon, táncolj otthon! A jelen helyzetben azonban azt tartottuk fontosnak kifejezni, hogy számunkra meghatározó a felelősségteljes magatartás és mások egészségének megóvása – fogalmazott a művészeti vezető.