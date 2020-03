Maszkok, kesztyűk: mit fontos betartani?

Baranyában is egyre többen hordanak különböző maszkokat, több varroda is átállt a gyártásukra, ám még mindig sokan nem tudják pontosan, hogy mit érdemes betartani a maszkok és kesztyűk viselésekor. A Pécsi Tudományegyetem egyik klinikája segít ebben eligazodni.

Olvasóink is jelezték, hogy vannak olyan áruházak, ahol a dolgozók kesztyűt hordanak, de maszkot nem húznak fel, miközben a vásárlók nagyjából fele már maszkban, kesztyűvel érkezik a boltba. A trafikos és kisboltos eladóknál tapasztaltuk a védőeszközök viselését, használatuk kapcsán számos eltérő felfogás kering.

A PTE Gyermekgyógyászati Klinikája emiatt is adott ki egy közérthetően megfogalmazott, a maszkokkal, kesztyűkkel kapcsolatos tájékoztatót.

Eszerint a sebészi maszk viselése csak a betegek és egészségügyi dolgozók számára indokolt, aki lázas, köhög, náthás, az mindenképpen viselje, de úgy, hogy az orrnyílást is takarja. Az úgynevezett FFP2, FFP3 típusú- külön szeleppel ellátott, arcra simuló maszkok – kapcsán úgy fogalmaznak, hogy a civil emberek számára nem megfelelőek, mivel kifelé nem szűrik meg a kilélegzett levegőt, így aki betegen hordja, az tovább fertőz. Négy óra használat után mindenképpen cserélni érdemes, mert eltelítődik.

A kesztyű kapcsán azt mondják, hogy a koronavírus bőrön keresztül nem fertőz, ám a kesztyűn ugyanúgy megtapad a vírus és nem fertőtleníthető úgy, mint a kezünk. Fontos: minél többször és alaposan mossunk kezet, vagy fertőtlenítsük, bármit is érintettünk meg. A kezünkben sokszor megforduló tárgyakat – így a telefont, a pénztárcát, a szemüveget – is rendszeresen kell tisztítani. Hazaérkezésünk után nem szabad cipővel belépni a lakásba, az utcán viselt ruházatot is le kell cserélni. Más orvosok szerint a maszk – ha néhány óránként tudjuk cserélni, tisztítani – bizonyos mértékben képes gátat szabni a kórokozóknak, bár nem jelent 100 százalékos védelmet.