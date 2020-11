Maszkviselés: már az éttermeket is érinti a szigorítás, megnéztük...

Nemrég szigorodtak a maszkviselési szabályok, a kormány rendelete értelmében. Nyitottabb szemmel tettünk sétát a megyeszékhely belvárosában, hogy megnézzük, az emberek hogyan reagáltak a változásra.

Hétfőtől a vendéglátóhelyeken is kötelezővé tették a maszkhasználatot, a kormány tájékoztatása szerint az éttermekben a vendégek kötelesek maszkot viselni, kivéve, amíg az italt és az ételt elfogyasztják. Az ebédidő kezdetétől tettünk egy kört Pécs belvárosában: hol, milyen módon tartják, tartatják be az új előírást, ugyanis – mint kiderült – az üzemeltetők és a járókelők is többféleképpen értelmezték a szabályozást.

Elsőként a Palatinus Étterembe tértünk be, ahol megérkezésünkkor két-három asztalnál ültek, de percekkel később folyamatosan érkeztek a vendégek. Szilágyi László étteremvezető elmondta, eddigi tapasztalatok szerint mindenki maszkban lép az étterembe, senkit sem kellett az új szabályozásra emlékeztetni, a bejárat előtt a vendégek felveszik a szájmaszkot és legtöbb esetben csak akkor veszik le, amikor megkapják a levest. Abszolút jól alkalmazkodnak a változáshoz a vendégeik, helyesen is hordják a maszkot. A Király utcán végigsétálva is azt láttuk, hogy a vendégek már a bejárat előtt felteszik a szájmaszkot és csak úgy lépnek a zárt részekbe. A teraszon ülő vendégek jó része is viselt védőeszközt, de volt több olyan asztaltársaság is, akik maszk nélkül beszélgettek. A magyar közlönyben és a koronavirus.gov.hu kormányzati oldalon leírtak szerint ők is helyesen jártak el, hiszen az asztalnál már levehető. Az Aranygaluska Étteremben is körülnéztünk, itt a kiszolgálópultnál egytől egyig mindenki az arcát maszk takarta.

Az elmúlt hetek szigorításai egyébként meglátszódtak a vendéglátóhelyek forgalmán, a rendezvények drasztikusan lecsökkentek, illetve a nyári forgalom is megcsappant, és nemcsak a szezon vége látszik a vendégek számán, hanem az is, hogy egyre kevésbé lehet lázadni a jogkövetés ellen, az ugyanis már az üzemeltetőnek is okozhat komoly kárt. Többen módosítottak a nyitvatartáson, de akad olyan étterem is, amelyik újra az elviteles, kiszállítós profilra váltott át.