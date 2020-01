Matekból és magyarból írták meg szombaton a vizsgát

A megye középiskoláiban szombaton írták meg a diákok a pályaválasztás, a továbbtanulás szempontjából mérföldkőnek számító központi írásbeli vizsgát.

Magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából adtak számot tudásukról a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok. Mindkét tárgy esetén a kitöltésére 45 perc állt rendelkezésre. Mindegyik vizsga tíz feladatból állt, a diákok tárgyanként 50-50 pontot szerezhettek. A két feladatlap kitöltése között pedig 15 perc szünetet tartottak.

Mi a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumba látogattunk el szombat reggel. Az iskolában fél 10 környékén már nagy volt az izgalom. A helyszínen megtudtuk, hogy közel 15 teremben vizsgáztak a diákok, mintegy 200-an írták a Leőweyben a felvételit. A legtöbb tanulót a szülők is elkísérték, volt, hogy ők még jobban aggódtak a vizsga miatt, mint gyermekeik. Háromnegyed 10 környékén a hozzátartozók elbúcsúztak a diákoktól, egy utolsó ölelés kíséretében kívántak sok sikert a dolgozathoz. A gyerekeket név szerint szólították a terembe, a Venczellák András tanár úr által felügyelt osztályban el is foglalta minden tanuló a helyét.

A padokon a toll, ceruza és vonalzók mellett ki-ki kedvenc kabaláját is elhelyezte, csoki és szőlőcukor is volt a gyerekeknél az energiapótlás miatt. A feszültség ekkor már szinte tapintható volt. A padokra kerültek a magyar feladatsorok, melyeket pontban tíz órakor el is kezdtek megoldani a nebulók.