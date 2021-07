Mától a nyugdíjkorhatár 65 év egységesen, kérdés, hogy mikor emelik újra

Szinte hetente születnek cikkek arról, hogy ki mikor mehet nyugdíjba, hiszen az utóbbi öt esztendőben éves sávonként változott hazánkban a nyugdíjkorhatár. Nos, ennek most vége, a mai naptól egységesen 65 évesen lehet az öregségi nyugdíjat igényelni.

Igen, a mai naptól, július elsejéig ugyanis az utolsó, 1956 decemberének végén születettek is érvényesítették már félesztendős korkedvezményüket, így mostantól mindenki egységesen 65 évesen mehet nyugdíjba (persze a nőknek van még egy kiskapu, a 40 év szolgálati idővel). Ez sem tűnik azonban biztos, hosszú távú megoldásnak, mert ennél magasabb korhatárnál is világszerte mindenütt az emelésen gondolkodnak, és nem véletlenül.

Készült például egy korfa, mely a 2020-as és a 2046-os magyar viszonyokat ábrázolja 5 évenként emelkedő korcsoportokban. Az ábra azt mutatja, hogy negyedszázad múlva 80 év fölött harmadával nő napjainkhoz képest a férfiak száma, de a hölgyeké is az ötödével emelkedik. Hatvan és nyolcvan év között a nők száma közel stagnálni fog, a férfiaké 20 százalékkal nő, nullától hatvan évig pedig a férfiak és a nők egyaránt minden korcsoportban 10-20 százalékkal kevesebben lesznek, mint most. Vagyis jelentős mértékben csökken az aktív keresők száma, és alaposan megnő a nyugdíjasoké.

No és az sem utolsó szempont, hogy a születéskor várható élettartam miként alakul, hiszen megmutatja, hogy mennyi ideig tudjuk majd a nyugdíjat igénybe venni. Pillanatnyilag ebben Baranya nagyon kicsit az országos átlag (78,73 év) alatt van a nőknél, a férfiaknál (72,01 év) pedig valamivel fölötte. Az viszont elgondolkodtató, hogy a férfiaknak most átlagosan alig hét év jut a pihenőévekből, mégis a nők kapnak a hat évnyi előnyükhöz pluszesztendőket a 40 év szolgálati idővel igénybe vehető kedvezmény kapcsán is. Másrészt kérdés, hogy a születéskor várható élettartam hogy fog alakulni 30 év múlva, mert 1990-ben például a férfiaknál 7, a nőknél 5 évvel kevesebb volt, mint napjainkban, vagyis a mai nyugdíjkorhatárral akkor igen kevesen és rövid ideig élvezhették volna a pihenő időszakot. A születéskor várható élettartam egyébként az orvostudomány, az egészségügyi ellátás fejlettségének, az életszínvonalnak, az egészséges életmód tudatosságának is függvénye. Így nem meglepő, hogy Nyugat-Európában a várható élettartam, s ennek hozományaként a nyugdíjkorhatár is szinte minden országban valamivel magasabb, mint Kelet-Közép-Európában.

Egy friss tanulmány szerint csak a nyugdíjkorhatár emelése jelenthet erre megoldást, Magyarországon például a legfrissebb ajánlás arról szól, hogy célszerű lenne 2050-ig a nyugdíjkorhatárt további 7 évvel, 72 éves korig kitolni (egyébként úgy számolnak, hogy az Európai Unió népessége 2044-ben lesz csúcson, utána újra csökkenni fog az összlétszám, ami egy ideig ugyancsak az idősek felé tolja el a korfát).