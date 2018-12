Mától vásárolhatunk tűzijátékokat – de csak óvatosan!

Napokon belül lehet már tűzijátékot vásárolni Baranya megyében, a harmincat is megközelítheti idén az árusító helyek száma. A hatóságok, mint minden évben, most is a szabályok betartásának fontosságára figyelmeztetnek.

Szilveszterkor a világ szinte minden pontján tűzijátékkal, rakétákkal búcsúztatják az óévet és köszöntik az újévet. Annak ellenére, hogy a hatóságok több fórumon felhívják a lakosság figyelmét a veszélyekre, sokan vásárolnak illegálisan árusított tűzijátékokat és petárdákat is. Ezek alkalmazására szigorú szabályok vonatkoznak, amelyek be nem tartása súlyos büntetéseket von maga után és baleseteket okozhat. A pirotechnikai eszközöket alapvetően négy kategóriába sorolják. A nagykorúak a harmadik pirotechnikai osztályba tartozó termékeket – melyek használata közepes kockázattal jár, szabadban lévő nyílt és nagy területeken való használatra készültek, zajszintjük nem ártalmas az emberi egészségre – minden év december 28-a és 31-e között engedély nélkül vásárolhatják meg, és december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig használhatják fel. A fel nem használt vagy hibás termékeket január 5-ig kell a forgalmazónak visszaszállítani, aki azt térítésmentesen köteles visszavenni. A forgalmazókat a rendőrség a katasztrófavédelemmel együttműködve ellenőrzi. A hatóságok felhívják a figyelmet arra is, hogy a szilveszteri tűzijátékok és egyéb pirotechnikai eszközök használatához elengedhetetlen az odafigyelés és a jogszabályok betartása, a balesetek elkerülése érdekében. Petárdázni továbbra is tilos. Tavaly országszerte okoztak kisebb tüzeket a nem körültekintően használt tűzijátékok, és számos balesethez riasztották a tűzoltókat szilveszterkor. Az óév utolsó napján 157 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba. Volt, hogy egy garázs gyulladt ki, több településen a sövény, tuják kaptak lángra a pirotechnikai eszközök miatt. De személyi sérüléssel járó baleset is történt, Százhalombattán például egy 8 éves kislány arcának repült tűzijáték. Nem árt tudni, a tűzijáték az egészségünkre is káros lehet, a rakéták robbantásakor ugyanis olyan – szervezetünket rendkívül károsító – anyagok kerülnek a levegőbe, mint például a stroncium, bárium-nitrát, vagy az arzén. Több tucat kutya szökik el otthonról

Nincsenek pontos adatok arra vonatkozóan, hány háziállat szökik meg a tűzijátékozás következményeként, de egy biztos, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület pécs-somogyi állatotthonába több tucat kutyát szállítanak az újévet követő első napokban. A szakemberek szerint a robbanások mást jelentenek az állatok számára, mint a környezetükben megszokott zajok. Menekülési ösztönt váltanak ki belőlük, így nem jelenthet akadályt számukra egy akár több méter magas téglafal sem.