Nem halogathatják már tovább a döntést a végzősök

Alig két hét van vissza a felsőoktatásba való jelentkezési határidő végéig, ám sokan még most sem tudják, hogy milyen sorrendben jelöljék meg a képzéseket. Több ezer baranyai végzős középiskolás tervezgeti ebben az időszakban a jövőjét.

A szeptemberben induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre február 15-ig lehet jelentkezni interneten keresztül, az E-felvételi felületen. A diákok legfeljebb hat helyet – hármat díjmentesen – jelölhetnek meg. Ahhoz, hogy a jelentkezést leadhassák, először regisztrálniuk kell a felvi.hu oldalon, majd beléphetnek a jelentkezési felületre. Itt többek között a nevet, a lakcímet, az eddigi tanulmányokra és az érettségire vonatkozó adatokat kell megadni. Szintén február 15-ig kell befizetni a megjelölt jelentkezési helyek alapján számított kiegészítő eljárási díjat.

A jelentkezés leadásával még nincs vége a folyamatnak, hitelesíteni kell az E-felvételi felületén szereplő adatokat. Ezt február 20-ig lehet megtenni az ügyfélkapun keresztül, vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

A felvi.hu-n az egyes felsőoktatási intézményekre vonatkozó kapacitásszámok is megtalálhatóak, ez a szám az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók összlétszáma, tehát azt jelenti, hogy összesen ennyi elsőévest vehet fel a felsőoktatási intézmény. A Pécsi Tudományegyetemre idén ősszel maximálisan 8619-en kerülhetnek be, nappali képzésen 5688-an, esti és levelező munkarendben 2931-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Tavaly egyébként összesen 5186 főt vettek fel a PTE-re, az állami ösztöndíjas helyek népszerűsége töretlen volt, a felvettek több mint 81 százalékát támogatott szakokra vették fel. A jelentkezők tavaly is a nappali munkarendet preferálták, a felvettek 72 százaléka teljes idős képzésen kezdhette meg tanulmányait a 2019/2020-as tanév őszi félévében.

A pontszámítás mint mindig, most is alap- és osztatlan képzésen, valamint felsőoktatási szakképzésen 500 pontos rendszerben történik: a tanulmányi és érettségi pontok mellé, különböző jogcímeken, legfeljebb 100 többletpont szerezhető. A jogszabályi minimum ponthatár idén is változatlan, az alap- és osztatlan képzések esetében 280, a felsőoktatási szakképzéseknél 240, a mesterképzéseknél pedig 50 pont.