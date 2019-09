Mazsorettesek kerestetnek – várják a jelentkezőket

Kelemen Csilla a pécs-vasasi mazsorettesek oktatója, valamint a kis-nagytáncosok várják az érdeklődő lányok jelentkezését 4 éves kortól.

Nyári fellépéssorozatuk befejezése előtt a csoport megkezdte az új tanévet, majd a versenyszezon is hamarosan kezdődik. Idén is heti rendszerességgel próbálnak, tanulják a botforgatást, valamint az egyéb eszközök használatát. Koreográfiáik már nem csak hagyományos fúvószenekari indulókra készül, hanem mai fiatalos show tánc repertoárjuk is egyre bővül. Egészen a piciktől használnak pom-pomt, zászlót és világító botot is.

Az edzéseket Pécs-Vasason tartják, de ez sem akadály, hisz a menetrend szerinti buszokkal, egyszerűen megközelíthető a városrész.

A kar Facebook elérhetősége: https://www.facebook.com/csillagmazsi/