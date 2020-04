Mecseki hinta: eltűnt a pécsiek kedvence!

Majdnem két hónapig élvezhették a pécsiek a mecseki hintát, ami 404 méteren nyújtott nem mindennapi élvezetet. Most egyik napról a másikra eltűnt.

Volt hinta, nincs hinta

Olvasóink értesítettek minket, hogy a minap a Flóra-pihenőnél található, romantikus hintának csak a hűlt helyét találták, amikor arra sétáltak.

– Szerintem levágták és egyszerűen elvitték. Hogy lehet ilyenre képes valaki? – tette fel a kérdést Feri és a helyszínen készült szomorkás hangulatú fotót el is küldte nekünk. Mutatjuk:

Ezen jól látszik, hogy a kötélen már nem lóg a hinta. Azon pedig nem hintázik szerelmes vagy éppen szerelemre vágyó pécsi. Feri szerint felháborító.

Elszakadt vagy ellopták?

Igyekszünk másik oldaláról is megközelíteni a dolgot. Ezért inkább feltesszük a kérdést, amire valószínű, nem kapunk választ. El is szakadhat egy ilyen kötél? Mert az is elképzelhető, hogy valaki nagyon erősen hintázott rajta és annyira megreptette magát, hogy a deszkával együtt elszállt? Lehet, nem is akarták ellopni. Ugye?

A pécsiek kedvence volt

A hinta történetéről épp tegnap számoltunk be. A rengeteg fotó és a sok kommentelő is bizonyíték arra, hogy a pécsiek egyik kedvence volt. Ekkor valószínű már nem volt ott a hinta.

Tudjuk, csupán egy darab pirosra festett deszka volt, mégis más szemmel láthatta a világot és persze a Kelet-Mecseket az, aki ráült. Az, hogy mi lesz ezután? Kérdéses.

Felajánlás érkezett

Olvasóink a közösségi oldalon jelezték, hogy szívesen pótolnák a hiányzó deszkalapot. Mi pedig kíváncsian várjuk, mi lesz ennek a történetnek a vége.