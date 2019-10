Mecsekre fel! – Újra népszerű lett a túrázás

A Mecsek régen is és most is elvarázsol mindenkit, aki ide látogat. Sokan, igaz csak távolról gyönyörködnek a szép erdős domboldalban, de vannak, akik felveszik a túrabakancsukat és elindulnak, hogy közelebbről megismerjék a hatalmas erdő szépségeit, ahol a lombos fák alatt barangolva feltöltődhetnek a mindennapi rohanás után.

Ahová okvetlen érdemes felsétálni, az a Mecsek legmagasabb csúcsa, a Zengő, 682 méter magasságból gyönyörű kilátás tárul elénk. Egy-két káprázatos helyszínt, természeti képződményt azért érdemes megemlítenünk olvasóinknak, amit nem szabad kihagyni. A Melegmányi-völgy, ahol a csapadékos időszak után közel hat méter magas mésztufa lépcsősoron csobog alá a víz, a varázslatos környezetben található Óbánya, Zengő, Tubes, az Abaligeti-cseppkőbarlang, vagy a Babás-szerkövek. A legenda szerint onnan kapta elnevezését, hogy két egymással viaskodó család lakodalmas menete nem akart kitérni egymás elől. Az öröm­apák egyszerre kiáltottak fel: inkább váljunk kővé, de ki nem térünk. Ekkor az egész násznép kocsikkal, lovakkal együtt kővé változott, és azóta is ott állnak. Aki sétált manapság a Mecsekben az láthatta, hogy számos kirándulóhely, forrás, pihenőhely, pad, vendégház újult meg az idők során, többek között az 1993. április 30-án újjáalakult Mecsek Egyesület és támogatóinak köszönhetően. Így nem meglepő, hogy újra divatba jött a túrázás. Vannak, akik egyedül, családjukkal indulnak el, de sok szervezet túrát is szerveznek, szakavatott vezetőkkel, akik számos érdekes történetet mesélnek el. Vagy így, vagy úgy, de érdemes elindulnunk, hogy megismerjük a Mecsek szépségeit.