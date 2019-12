Mediterrán hangulat uralkodik a Botanikus Kertben

A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertje a két ünnep között minden évben megnyitja kapuit a családok és az érdeklődők számára.

Idén sem volt ez másképp, tegnap tartották a Trópus a télben elnevezésű év végi rendezvényt, melyen a látogatók a növényeken keresztül régiónk mediterrán jellegével ismerkedhetnek meg. Az Ifjúság úti parkban tartott eseményre sokan ellátogattak, családosok, barátok, s idős házaspárok egyaránt, nekik volt is mit megcsodálniuk.

Már az üvegházak előterében érezni lehetett az édeskés illatot, mint később kiderült, erről a fehér virágú orvosi jázmin gondoskodott. Beértek a citrusfélék termései is, a gyerekeknek a hatalmas narancsok, mandarinok és citromok tetszettek a legjobban. Szép volt a mikulásvirág és a papagájvirágok is pompáztak, a kancsókák az első látásra nagyon különlegesnek tűntek. A kaktuszházat is sokan megtekintették, ahová pozsgás növények és kaktuszok hozták el az igazi mediterrán hangulatot. A kerti séta során a pálmaház galériájára is felmehettek a látogatók, így felülről nyerhettek betekintést az esőerdők növényvilágába.