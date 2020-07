Még az államtitkár is kerekezett a pécsiek felhívására

Közösség, mozgás, egészség, környezettudatosság! Többek között ezek a jelszavai a Pécsi Tudományegyetem által elindított kezdeményezésnek. A Moon Bike lényege, hogy 80 nap alatt el kell jutni a holdra, azaz, a mozgalomhoz csatlakozóknak 384 400 kilométert kell teljesítenie – tudósít a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS).

A MEFS rendszerint olyan akció mellett teszi le a voksát, amely az egészséges életmódra ösztönző, nemzetközi kihívást indít a társadalom minden tagja számára. Ilyen a Moon Bike is, és ilyen volt az 5vös5km futóverseny is, amely sikeres nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát júniusban.

A Moon Bike-ot a Pécsi Tudományegyetem indította el. Az akcióban dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár is részt vett, aki egyébként az 5vös5-öt is teljesítette. A Moon Bike védnöke gyerekeivel együtt kerekezett a Balatonnál. „Örömmel vállaltam a Pécsi Tudományegyetem kihívásának védnökségét, hiszen családom életét áthatja a sport, a mozgás szeretete. A virtuális közösségformáló kezdeményezés célja, hogy együtt, közösen kerékpározzunk 384 400 km-t, és ezzel is tegyünk az egészséges életmódért.” – nyilatkozta az államtitkár asszony.