Még egy elismerést szerzett az év végére a kedvelt Siklósi Vár

Tovább halmozza eredményeit a Siklósi Vár, melynek látogatottsága az idén is túlszárnyalta az előző évit, Az év turisztikai attrakciója versenyben a harmadik helyet szerezte meg.

Az idén már hetedik alkalommal adta át a magyar turizmus legkiemelkedőbb minőségi díjait a Szállás.hu, a tegnapi díjátadón megyénk két települése is sikert könyvelhetett el, ugyanis a komlói MiniZoo és a Siklósi Vár is – holtversenyben – a harmadik helyezést ért el Az év turisztikai attrakciója kategóriában.

A programturizmusra évek óta kiemelt figyelmet fordít a portál, ezért is vezették be a belföldi foglalások mellé járó kedvezménykuponokat, melyek aktív kikapcsolódásra, a térség felfedezésére ösztönzik a vendégeket. A verseny segítségével még több utazó számára tudnak inspirációt nyújtani ahhoz, hogy mely hazai attrakciókat érdemes meglátogatni.

Szentgyörgyváry Péter várkapitány 2017 márciusa óta vezeti a várat, az azóta eltelt két és fél év alatt az átlag látogatószámot sikerült több mint 25 ezer fővel megnövelni, és már most látható, hogy a tavalyi 90 ezres vendégszámot az idén legalább 97 ezerre tornázzák fel.

A Siklósi vár az idén valóban előtérbe került, a több mint 2000 magyar turisztikai attrakció közül elsőként kapta meg a Családbarát Hely kitüntető címet amellett, hogy már márciusban a harmadik legkeresettebb turisztikai attrakció volt a Szállás.hu negyedéves összesítése alapján.

A történelmi falak között már nagy a készülődés az adventre. A már megszokott módon minden hétvégén ünnepi hangulattal, foglalkozásokkal várják az érdeklődőket, a főbb programok pedig december 15-én lesznek, az Adventi Sokadalomra a gyermekeket kézműveskedéssel, sok játékkal várják, de ezen a napon fellép Vastag Csaba, az Alma Együttes, Kőhalmi Ferenc bűvész, az ezúttal karácsonyi zenéket felvonultató Daniel Speer Brass, Ács Cintia, Kurucz Réka és Havasréti Pál, ezen kívül a helyi iskolások is karácsonyi műsorral készülnek a közönségnek.

Meghitt Adventre készülnek

A vár adventi programsorozatát az idén a képviselő-testület döntése értelmében egymillió forinttal támogatta az önkormányzat. A város vezetése ugyanis az idén az eddigieknél meghittebb programsorozatot tervez Siklóson, ahol az önkormányzat, a Siklósi Vár és a Siklósi Turisztikai Egyesület közösen vesz részt a szervezésben. Ennek megfelelően a Siklósi Vár mellett a Mindenki karácsonyfája körül és az Örsi Ferenc Művelődési Központban is minden eddiginél ünnepélyesebb hangulat fogadja majd a siklósiakat, valamint a városban vendégeskedőket.

A Mindenki karácsonyfáját ezúttal is a posta és a szökőkút közötti területen állítják fel, köré pedig a korábbi években elmaradt adventi minivásárt szerveznek. Az árusító pavilonok péntektől vasárnapig a délutáni órákban nyitnak ki, ezen kívül karácsonyig minden pénteken 17 órától a helyi iskolás, valamint kulturális és hagyományőrző csoportok adnak látványos műsort a téren.