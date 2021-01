Még mindig felszálló ágban a terményárak

Meglehetősen elszabadultak az elmúlt évben a termény­árak. A gazdálkodók maximális áron tudták értékesíteni valamennyi termést.

Az időjárás sok ország termésén nyomot hagyott az elmúlt évben, mások szerint a járványhelyzet is némileg közrejátszott, mindenesetre jelentősen megemelkedtek a terményárak tavaly. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke elmondta, az árak alakulása az év elején még normális volt, az árak a dollár-euró árfolyam függvényében mozogtak, majd az aratás kezdetétől fogva észre lehetett venni az emelkedést.

– Az aratás kezdetétől jelentős emelkedés volt tapasztalható valamennyi termény árában. Az árpáért először tonnánként 42–45 ezer forintot fizettek a felvásárlók, aratás után az áruk felment 52–55 ezerig. A búza ára 45–50 ezerről 55–62 ezerre nőtt. A magas olajsavtartalmú napraforgó ára nagyon elszabadult, 130–135 ezer forintig emelkedett, míg a mai napon 175 ezer volt tonnája – mondta Rittlinger József. A kukorica esetében hasonló áremelkedés volt tapasztalható, 45 ezer forintos áron lehetett az elején szerződést kötni az értékesítésére, a végén már 60 ezer forint körül mozgott a tonnánkénti ára.

December végén egyébként valamelyest visszarendeződtek az árak, de most megint felmenő ágban van minden. Ez a megyei elnök szerint egyrészt a dollár-euró árfolyamnak, és persze a magas keresletnek köszönhető. Baranyában kukoricából, árpából és búzából jó évet zártak a gazdálkodók, repcéből viszont sokkal kevesebb termett, ezekre igen nagy a kereslet az egész világon, ez pedig húzza fel az árakat.

Felkészült szakemberekből van hiány

Mint minden ágazatban, a mezőgazdaságban is küzdenek munkaerőhiánnyal. A gazdálkodók keresik a jó szakembereket, a nagyüzemektől kezdve a kisebb gazdálkodókig mindenkinek problémát okoz, hogy a megfelelő munkaerőt megtalálja. A megyei elnök elmondta, felkészült szakembernek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a mai modern gépeket kezelni tudják. A fiatalok érdeklődőbbek, de nekik is kell idő, miután kikerülnek az iskolából, hogy a korszerű technológiákat elsajátítsák. Ennek érdekében arra törekednek, hogy a tanulók az oktatás során is megismerhessék a modern technikával felszerelt munkagépeket. Baranyában Sellyén, Szentlőrincen és Villányban képeznek az agrárágazatba szakembereket.

Nem volt ideális a tavalyi év

Tavaly több nehézség is tapasztalható volt a szántóföldi növénytermesztésben: hazánkban a gazdálkodók 300 ezer hektárra jelentettek be aszálykárt, aztán pedig az intenzív csapadékos időjárás miatt mintegy 10 ezer hektáron a belvíz is megjelent. 2019 őszén ugyan optimális időjárás volt a szántóföldi munkák elvégzésére, viszont a tél nem kedvezett a vetéseknek, nem volt hosszú ideig hótakaró és hideg időjárás, emiatt márciusban a szokottnál két héttel korábban kezdődtek a tavaszi munkák. Ezek jó ütemben indultak el, azonban nem lehetett számítani a március közepétől kezdődő tízhetes csapadékmentes időszakra. A későn érkezett csapadék nem tudott sokat segíteni a károsult növények állapotán, legkevésbé a repcén.