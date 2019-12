Még nagyobbat nőhet a képviselők tiszteletdíja

Várhatóan a baloldali többségű önkormányzat megszavazza azt a tiszteletdíj-emelést, amellyel egyes képviselők közel 30 százalékkal többet is kereshetnek, mint korábban. Néhány héten belül pedig még egyszer emelkedhet a fizetésük.

Bár Péterffy Attila polgármester az elmúlt hónapokban többször is a város nehéz helyzetéről beszélt annak ellenére, hogy a Magyar Államkincstár szerint több milliárdos pluszban van a büdzsé, néhány napja már azt is bejelentette: 15-20 ezer forintos óradíjakért dolgozó – általuk megnevezett – ügyvédekkel fogják a pécsi cégek átvilágítását elvégezni. Értesülésünk szerint most ráadásként a képviselők fizetésének jelentős megemeléséről szóló, a polgármester által jegyzett előterjesztést is tárgyalhatja a közgyűlés kedden.

A baloldali városvezetés ugyanis a szervezeti és működési szabályzat módosításával eldöntheti, hogy a mindenkori minimálbérhez kössék a tiszteletdíjakat. Azaz ez képezze az alapot, amire a bizottsági tagságoktól, elnöki posztoktól függően rakódnak rá az emelések, méghozzá a minimálbér 20–90 százalékának megfelelő összegben.

A tervezett változtatás szerint így lesznek olyanok – például a bizottsági elnökök –, akik 74 ezer forinttal vihetnek majd haza többet, és nekik bruttó 283 ezer lesz a tiszteletdíjuk. Ha az a képviselő már két bizottságban is dolgozik, 58 ezer forintnyi lehet a többlet és bruttó 223 ezer forintos a havi járandósága. Abban az esetben, hogyha a képviselő csak egy bizottságnak a tagja, akkor 46 ezerrel több jutna neki, mint korábban, és bruttó 178 ezer forintot vihetne haza.

Mindezzel azonban az emelések még nem állnak le, hiszen néhány hét múlva a minimálbér további tíz százalékkal nőhet, ami még jobban megdobja a képviselők tiszteletdíját is.

Péterffy Attila egyébként mindeddig részletesen nem indokolta meg az emelés szükségességét, csak megjegyezte: a pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.