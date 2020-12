Még nem késő feladni az ünnepi ajándékokat

A karácsonyi ajándékot a járványhelyzet miatt most még többen internetes áruházakból rendelik meg, ez pedig azt jelenti, hogy jelentősen megnőtt a csomagforgalom a postákon. Ha azt szeretnénk, hogy időben érkezzen meg a meglepetés, érdemes mielőbb lépni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ünnepek előtti hetek jelentik minden évben a legforgalmasabb időszakot a postákon, ez most sincs másként, sőt, az idei szezon jóval erősebb, mint a tavalyi. Ahogy a Magyar Posta közleményében is olvasható, a 2020. novemberi belföldi csomagforgalom közel harminc százalékkal volt nagyobb, mint egy évvel korábban. A fokozott forgalom – a tapasztalatok szerint – karácsonyig kitart. Nem csoda, hogy ilyen sok a csomag, hiszen a járványhelyzet miatt sokan az internetes áruházakból való rendelést tartják a legbiztonságosabb megoldásnak az ajándékok beszerzésére.

A jelentősen megnövekedett forgalom miatt a posta már novemberben bevezette a szombati kézbesítést, de nekünk is érdemes pár tanácsot betartani, ha azt szeretnénk, hogy időben megérkezzenek a meglepetések. Figyeljünk arra, hogy az adott webáruház milyen szállítási időt vállal, illetve mi az az utolsó időpont a rendelésre, amikor garantálják a csomag karácsony előtti megérkezését. A posta azt is javasolja, hogy a megrendelés véglegesítése előtt alaposan ellenőrizzük a címadatokat, és mindenképpen oda kérjük a csomagot, ahol biztosan át tudjuk venni, így is hamarabb juthatunk hozzá a kívánt termékhez.

Valószínűsíthető, hogy a vírushelyzet miatt kevesebben utaznak a rokonokhoz, ismerősökhöz karácsonykor, emiatt többen adhatnak fel csomagot a postákon a szeretteiknek, mint a korábbi években. Ezt sem érdemes halogatni, a posta azt javasolja, hogy legkésőbb december 18-ig adjuk fel a csomagot, hogy az ünnep előtt megérkezzen a címzetthez.