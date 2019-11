Még szépek a temetőben kihelyezett virágok

Rengetegen látogattak ki a temetőkbe megyénkben is az elmúlt napokban, hogy elhunyt hozzátartozóikra emlékezzenek. Mindenszentekre és halottak napjára kiemelten készült a pécsi köztemető is, ingyenes parkolást biztosítottak a sírkert környékén a hétvégén, a közlekedést elektromos kisautóval segítették, valamint ügyeleti szolgálatot tartottak.

A hozzátartozók pedig virágok, koszorúk, mécsesek elhelyezésével emlékeztek szeretteikre. Ezek még mindig ott vannak a sírokon, és az enyhe időjárásnak köszönhetően még mindig szépek, nem kezdtek el száradni. Amennyiben ha valaki mégis úgy gondolja, hogy rendbe rakja a sírhelyet, az a keletkező hulladékot a parcellák szélén lévő tárolóba dobhatja, így ügyelve a környezet rendezettségére. A sírok tisztításához természetesen most, az ünnepeket követően is igénybe lehet venni a kihelyezett kannákat és seprűket.

Az elszáradt virágok eltávolítása azért is fontos, mert így megakadályozhatjuk a tüzek kialakulását. Mindenszentek és halottak napja környékén ugyanis az egész országban sokszor riasztják a tűzoltókat a kegyeleti mécsesek és gyertyák okozta tüzek miatt. Éppen ezért fontos, hogy ha ezekben a napokban látogatunk ki szeretteink sírhelyéhez, és mécsest szeretnénk gyújtani, előtte tisztítsuk meg a sírhely környékét, hogy ne legyen ott éghető anyag, a mécseseket lehetőleg egy tartóban gyújtsuk meg, és mielőtt távoztunk, fújjuk el.

A pécsi köztemető egyébként november 9-ig még reggel hat és este nyolc között lesz nyitva, november 10-től pedig reggel hét és délután öt óra között látogatható.

Csökkenő árak

Ahogy lapunk is beszámolt róla, az ünnep előtt a pécsi vásárcsarnok krizantémmal, árvácskával, koszorúkkal volt tele. A krizantém száláért akkor 200–300 forintot is kértek, a nagyobb koszorúk pedig 2–3 ezer forintba kerültek. Azok, akik a következő napokban látogatnak ki a temetőbe, már valamivel – akár 50–100 forinttal – olcsóbban vehetnek egy szál virágot a sírhelyre, igaz, számolni kell azzal, hogy az ünnep elmúltával a kínálat is kisebb lett.