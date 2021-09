Még több városi ingatlant akar majd eladni a baloldal?

Néhány, csupán a civilek miatti tiltakozás miatt reflektorfénybe került kivételtől eltekintve keveset lehetett tudni azokról az önkormányzati ingatlanokról, amelyeket még tavasszal dobtak fel az internetre azért a baloldaliak, hogy eladósorba kerülhessenek ezek a vagyontárgyak.

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

Az egykori vidámpark, a Munkácsy Mihály utcai volt akvárium-terrárium ingatlana, a régi Angster-orgonagyár, hatalmas, több ezer, akár több tízezer négyzetméteres, közhasználatban lévő telkek, kisebb és nagyobb ingatlanok sorakoztak korábban azon a hosszú listán, amelyeket feldobtak a netre a baloldali városvezetés szándékainak megfelelően. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. honlapján elérhető ugyan még az a menüpont, amelyik korábban a több milliárd forint értékű közvagyont, a közel 80 ingatlant rejtette, de már hiába is próbáljuk azt letölteni, nem elérhetőek az adatok.

A lista helyrajzi számok és házszámok alapján mutatta meg, hogy mely ingatlanokra vártak a baloldaliak jelentkezőket, ehhez egy elektronikus „űrlap” kitöltését kérték. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a beérkezett igények alapján az önkormányzat – állításuk szerint – elkészítteti az „ingatlanforgalmi szakvéleményt, továbbá az esetlegesen szükséges Pécs Építési Szabályzata szerinti telekalakításokat”. A városvezetés tervei szerint pedig már idén ősszel liciteljárás keretében kerülhet sor a szóban forgó ingatlanok értékesítésére. Mint emlékezetes, néhány kutyafuttató is szerepelt a listán, ám a civilek nem hagyták magukat, és aláírásgyűjtésekkel, tiltakozásokkal igyekeztek megakadályozni az azokkal kapcsolatos szándékokat; egyelőre nem tudni, hogy az önkormányzat részéről az ezekkel kapcsolatban elhangzott ígéreteket komolyan vehetik-e a pécsiek.

Négy különálló csoportra osztották

Lapunk megkereste az önkormányzatot, hogy mi lett, vagy mi lesz a sorsuk ezeknek az ingatlanoknak, válaszok helyett egy közleményt adtak ki. Ebben aztán közelebbről meg nem nevezett „szakértőkre” hivatkozva azt állították, hogy „igényfelmérés” szerint a szabadon értékesíthető ingatlanok közé 16, többségében külvárosi, illetve peremterületi építési telek, valamint a volt akvárium-terrárium, illetve a Csaba utcai egykori idősek klubja épülete került.

A második, összesen 50 elemet tartalmazó csoportba a korlátozásokkal értékesíthető ingatlanokat sorolták, ezek többségében szintén külvárosi és peremterületi építési telkek, amelyek értékesítéséhez további intézkedések, így például telekalakítás vagy útépítés szükséges. A harmadik csoportba a célzottan értékesíthető területek kerültek, összesen 35 darab. Ezek olyan ingatlanok, amelyek vagy kizárólag telekkiegészítésként, a szomszédos területek tulajdonosai számára adhatóak el, vagy más területekkel összevonva gazdaságfejlesztési célra hasznosíthatók, így a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. számára értékesíthetők.

A negyedik csoportba az értékesítésre nem javasolt 36 darab ingatlan került, ide sorolták egyebek között a Szaturnusz utcai és a Littke utcai kutyafuttatót, a Bóbita Bábszínház és az Angster-orgonagyár korábbi, Mária utcai épületeit, a volt vidámparkot és a Hajnóczy-kollégiumot. Ezek további hasznosításáról a későbbiekben hozhat döntést a közgyűlés – közölte a városháza. Egyébként a szakértők kilétére nem derült fény.

Tovább folytatódik a háborúskodás

A nemzeti oldal már tavasszal arra hívta fel a figyelmet, hogy szerintük zavaros, MSZP-közeli érdekköröknek árusítaná ki Pécs vagyonát a városvezetés. – Nincs kétségünk afelől, hogy ebben az üzletben is egy jól meghatározható, MSZP-közeli érdekkör fog jól járni – fogalmaztak korábbi közleményükben.

A nemrég néhány havi munka után is milliós cégvezetői prémiumot osztogató a baloldali városvezetés most is azzal riogat, hogy akkor kellene ezeket eladni, ha a kormány nem kompenzálja a várost, mert „ebben az esetben ahhoz, hogy a pécsi szolgáltatások, így egyebek közt a közvilágítás, vagy a tömegközlekedés továbbra is működjenek, bevételhez kell jutnia az önkormányzatnak”.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető most azt is mondta, hogy eddig is bebizonyosodott, hogy a kormány együttműködik a várossal, amelyet egyébként az azóta elkészült, különböző beruházások, így a 14 milliárdos egyetemfejlesztés is egyértelműen jelez. Hozzátette, a pécsiek tiltakozásai azt is mutatták, hogy nem értenek egyet a vagyon kiárusításával és azzal, hogy ugyanott folytasson mindent a baloldal, ahol 2010 előtt abbahagyta.