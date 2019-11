Megajándékoztuk a legmosolygósabb gyerekeket

A napokban véget ért a Dunántúli Napló és a bama.hu Gyermekmosoly elnevezésű tematikus fotópályázatának online fordulója, amelyben a megye legszebb gyermekmosolyait kerestük olvasóink segítségével.

Játékunk idén is nagy sikert aratott, hiszen majdnem 500 pályázat érkezett, és mintegy 33 ezer szavazatot adtak le a gyerkőcökre. A legtöbb voksot kapott gyerekeket és szüleiket szerkesztőségünkben leptük meg szerda délután. A mosolygós apróságokat Fülöp Zoltán főszerkesztő és Lóczi Szidónia megyei üzletszervezési vezető köszöntötte, s adta át számukra az értékes Libri gyermekkönyvcsomagokat.

Az előző évekhez hasonlóan idén is két korcsoportban vártuk a fotókat. A 0–3 éves kategóriában Zsupán Lilien Anna 7 hónapos gödrei kislány gyűjtötte be a legtöbb voksot, 1587-et. A második helyen a másfél éves bükkösdi Horváth Adrienn végzett 1344 szavazattal. A harmadik pozíciót a 2 éves kislippói Müller Jázmin szerezte meg, 1292 lájkot zsebelt be. A 4–7 évesek között első helyen a 7 éves Lakatos Jázmin végzett, aki Kővágószőlősön él és 881 szavazattal utasította maga mögé a szintén 7 éves kővágótöttösi László Reginát, az ő fotójára 702-en szavaztak. A dobogó legalsó fokára a négyéves egerági Raposa Marcell állhatott fel 476 vokssal.

Az online forduló ezzel lezárult, a pályázatnak azonban még nincs vége. November 11-től az online szavazások eredménye szerint a kategóriánként legjobb 30 gyermek képe hármasával megjelenik napilapunkban egy szavazószelvényen. A játék a Dunántúli Naplóban folyatódik a további értékes nyereményekért.