Megalkotta a hobbi és a munka, a gyakorlat és az elmélet egységét

Irigylésre méltóan izgalmas dr. Tóth Ákos Levente élete. Lovasoktatóként dolgozott Németországban, síoktatóként Ausztriában, itthon pedig vízitúrákat vezet. No és elméletben is igen aktív, a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézetében tanít, és állatterápiával is foglalkozik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre – Tavaly ősszel megkapta a Honvédelmi Minisztérium Honvédelemért elismerését. Mit jutalmaztak ezzel a díjjal?

– Hogy az országban elsőként Pécsett alakult meg az egyetemi önkéntes tartalékos század, nyolcvan jelentkezővel, és főhadnagyként a toborzás aktív részese voltam. Egyébként készülünk a nyáron a tengerentúlra, az USA Nemzeti Gárdájával közös hadgyakorlatra, ahol több hallgatóval együtt képviseljük a PTE-t. – Lovasoktató, az állatterápia kutatója. Honnan az állatok szeretete?

– A lovaknak a családunkban mindig nagy volt a becsülete. Őseim között több huszártiszt volt, jómagam gyerekkoromtól lovagolok. Az indítást viszont az jelentette, hogy a pécsi állatkertben volt egy lovas szakkör, mely egész életemet meghatározó útravalót adott. Itt döbbentem rá például, hogy az állatok milyen lelki nyugalmat, kiegyensúlyozottságot sugároznak. Orfűn, a bánosi lovardában ma is tartok lovat, Bercinek hívják. – A lovaglást már értem, de hogy jön a képbe a síelés?

– A nagy múltú Pécsi Sípályán tanultam meg síelni a nyolcvanas években – egyébként most én vagyok a PVSK Síszakosztályának a vezetője. Az itt szerzett tapasztalatokkal és síoktatói végzettséggel aztán az Ausztriába kiutazó magyarokat telepített síoktatóként tanítottam. Most pedig a magyar sítábor-orvosképzésnek a síszakmai vezetőjeként járok ki évről évre az Alpokba. – És a vízitúrázás?

– A pécsi testnevelő hallgatóknak minden évben szervezünk vízitábort, a tanárképzés szerves részeként. Baján van a bázisunk, ahonnan kajakkal, kenukkal indulunk túrázni. – Ezek hobbik vagy szakmai elfoglaltságok?

– A hobbijaimat fűzöm össze az egyetemi oktatással, például így kezdtem el az állatterápia egészségre gyakorolt hatásának vizsgálatát is. Egyébként a tudomány is családi hagyomány, az egyik nagyapám a Fizika Intézet alapítója volt, a másik világhírű bőrvegyész, s mindketten összekapcsolták az elméletet a gyakorlattal. No és van még egy állatbarát vonal: Bojtár nevű német juhász kutyámat naponta viszem sétálni. Agrármérnökből lett adjunktus Dr. Tóth Ákos Levente 1972-ben született Pécsett. A Jurisics úti általánosban ballagott, a Leőwey Klára Gimnáziumban érettségizett, a kaposvári Pannon Agráregyetemen állattenyésztő agrármérnökként diplomázott. Elvégezte 2008-ban a PTE-n az egészségtan-tanári szakot is. 2001-ben agrártudományokból doktorált, idén habilitált, a PTE adjunktusa. Dolgozott nemzetközi síoktatóként és németországi lovasiskolában is. Tanított a Kaposvári Egyetemen, a PTE Sporttudományi és Testnevelési Intézetében 2007 óta oktat. Menyasszonya, dr. Kiss Gabriella, labordiagnosztikai szakorvos.