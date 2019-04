Megállítják a tettyei romok süllyedését

A város saját forrásból erősíti meg a tettyei romok délkeleti oldalát. Két megtámasztó bordát építenek be a partszakaszba, így akadályozva meg a további süllyedést.

Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy megkezdődhet a tettyei palotarom megerősítése, amellyel megakadályozzák az építmény további süllyedését. Aki az elmúlt napokban a Tettyén sétálgatott, az észrevehette, hogy a romok alatti területet elkerítették, és megkezdődtek a megerősítéssel kapcsolatos földmunkák.

Mint Magay Miklós, a városüzemeltetési főosztály vezetője lapunknak elmondta, a város saját forrásból finanszírozza a munkálatokat, mintegy ötmillió forint értékben. A Szathmáry Palotarom délkeleti oldalán jelentős repedések jelentek meg az építményen, így a boltív megerősítése, illetve a falszakasz stabilizálása érdekében két megtámasztó bordát építenek be, melyet a közelben lévő lépcső határára épített támfalba kapcsolnak be a szakemberek. Ezzel a megtámasztással megszüntethető az építmény további süllyedése. A tervek szerint, optimális időjárási körülmények esetén, a munkálatok nyárra befejeződnek.

A megerősítéssel párhuzamosan egyéb munkák is zajlanak a Tettyén: a Biokom Nonprofit Kft. megbízásából a palotaromok mellett kialakított kilátót is megtisztították. A graffitiket nagynyomású vízsugárral távolították el a szakemberek a fémről. A megtisztított felületet néhány nap elteltével mesterséges rozsdával szórják be.

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, a tettyei palotaromot már több alkalommal is megerősítették. 2010 őszén a palotarom nyugati része repedt meg, félő volt, hogy leomlik a déli falrész, azonban a szakembereknek sikerült a veszélyt elhárítaniuk és a falat megerősíteni.