Megáradt a Baranya-csatorna a szerdai esők miatt

Katasztrofális állapotok alakultak ki a szerda esti özönvízszerű esőzés miatt Mánfán. A hegyoldalról lezúduló nagy mennyiségű víztömeget a Baranya-csatorna nem bírta elvezetni. Több helyen kilépett a medréből, mondta el lapunknak Takács Zsolt polgármester.

Több helyen úgy alámosta a medret, hogy több köbméter szakadt ki az oldalából. Átjárók rongálódtak meg, megsüllyedtek, beszakadtak. Kerítések dőltek be a mederbe. Jelenleg is szivattyúznak a tűzoltók, most is segédkeznek. Több házba a szuterénba, pincébe betört a víz.

Óbányán szintén kilépett a medrébők a patak, a község önkormányzata lapunkkal közölte, hogy elöntötte a falut az Öreg-patak és rengeteg hordalékkal lepte be.

Este hatszor kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Sérülés, lakossági intézkedésre nem került sor, vagyis nem kellett senkinek elhagynia a házát. Mánfán a Völgység-patak három házat veszélyeztetett a Fábián Béla utcában, illetve Szőlő utcában a hegyről lezúduló vízsár egy háznál okozott gondokat.

Abaligeten is épületeket veszélyeztetett a hegyről lezúduló csapadékvíz. Komlón leszakadt faág a közlekedést nehezítette. Ma reggel újra Mánfán kezdtek a tűzoltók. Az egyik ház alagsorát 70 centiméter víz lepte el. Pécsen a Gesztenyés dűlőben egy vályogház fala leázott, megrogyott az esőzés miatt.