Megbüntettek egy egész osztályt egy pécsi buszon, a cég kivizsgálta az ügyet

Egy korábban a szerkesztőségünkbe eljuttatott levél arról számol be, hogy egy helyi buszjáraton egy egész osztályt büntetett meg a jegyellenőr, mert a tanítónő nem ért oda időben az érvényesítő eszközhöz.

„A tegnapi napon történt eset miatt írok önöknek szülőként:

A gyermekem Pécsen egyházi iskolába jár ahol a tegnapi napon Orgonaműhely látogatáson vettek volna részt, ahová helyi buszjáratot vettek igénybe:

Hát ez így sikerült:

/Idézet a tanár leveléből amit a szülőknek írt az eset után./

Kedves szülők!

Szeretnék tájékoztatást adni a tegnapi eseményekről.

A gyerekekkel 9.50-kor indultunk előkészített buszjegyekkel a Kórház térre. A megállóban több utas várakozott a buszra és nagy volt a közlekedő forgalom, ezért a gyerekekkel kicsit hátrébb húzódva várakoztunk. 9.58-kor megérkezett a busz, ami szinte már akkor tele volt. Az első ajtónál többen szálltak fel, ezért a gyerekeket a hátsó két ajtóhoz tereltük a kolléganőmmel. A felszállás nem volt egyszerű, de szerencsére minden gyerek felfért, és csak az én táskámra csukta rá a sofőr az ajtót, mivel én szálltam fel utoljára. Az első lépcsőfokról még fel sem tudtam lépni, mikor már jelezték a gyerekek, hogy „ Ágota néni, itt nincs lyukasztó!” Közben sikerült fellépnem és azt válaszoltam nekik, hogy „Semmi baj, mindjárt megoldjuk!” Ekkor láttam meg a gyerekekre zúduló ellenőrnőt, és már a kezében volt egy jegy. Ekkor a busz még a Kórház teret el sem hagyta. Kérte a jegyeket és bérleteket és lobogtatta a kezében a ki nem lyukasztott jegyet. Kezdtünk szóváltásba keveredni, hogy most akartuk felmérni a helyzetet, összeszedni a jegyeket és érvényesíteni, meg nem tudtuk, hogy hátul nincs jegykezelési lehetőség, de a válaszokat inkább nem írom le. Rögtön gyanúsítottak voltunk, akik csak akkor akartunk jegyet kezelni, amikor jön az ellenőr és hasonló mondatok hangzottak el. És „ezt szokták csinálni a pedagógusok”. Természetesen közben a gyerekekre is kellett figyelnem, mert nem kapaszkodik, a le és felszállók csak jönnek-mennek, a gyerekek meg voltak ijedve, hogy most mi van, de őt ez nem érdekelte, kérte az igazolványomat és a lakcímkártyámat. Mondtam, hogy ez most így nem működik, mert nekünk mindjárt le kell szállni és ennyi gyerekkel, ilyen tömegben ez elég veszélyes. Mondta, hogy még van 3 megálló és ott majd leszáll velünk. Kértem, hogy intézzük a dolgokat leszállás után, mert a gyerekekért vagyok felelős, de hajthatatlan volt. Szó szót követett, odaadtam az igazolványaimat, mert hát a pedagógus, ha nem bliccel, akkor azért szótfogad. A Budai Állomáshoz érve a sofőr nem nyitotta ki az ajtót, nehogy meg tudjunk lógni, hisz a gyerekek olyan gyorsan tudnak futni, a pedagógus meg edzésben van. Az ellenőrök nyomkodták már a jelzőgombot és kiabáltak előre, hogy nyissa ki, így sikerült leszállni épségben. Ekkor 10.10 perc volt. Kértem, hogy időre megyünk, várnak minket, tépje szét a jegyüket, de mivel 3 kisgyerekeknél állítólag már lejárt jegy volt (Biokomos), ezért a főnökeinek telefonon a leszállás előtt úgy jelentette be az eseményeket (többször is elmondva, hogy ő mennyi mindenben akar nekünk segíteni), hogy a gyerekek lejárt és érvénytelen jeggyel utaznak, mit tegyen. A válasz az volt, hogy vegye fel az adatokat. Még több telefon, én is beszéltem a főnökkel, aki hivatkozott a fő főnökre, hogy ez micsoda dolog. Elmondták, hogy mit kellett volna jobban csinálnom, például nekem felszállni az első ajtónál és érvényesíteni a jegyeket, a gyerekek meg felszállhattak volna hátul. Most már tudom,hogy így kellett volna, de ha nem haragszanak meg rám, akkor én a jövőben így biztos nem fogom, ha egyáltalán.

Kértem, hogy a gyerekeket hagyja ki az eljárásból és az én nevemre terhelje a dolgokat, de társa ekkor azt mondta „megértően”, hogy „ ne tegyem, mert a múltkor is 90.000 Ft-tal bírságoltak meg egy tanárt”

Szóval, felvették a gyerekek adatait egyesével, aláíratták velük a papírt és így már 10.50 volt. A gyerekek visszakapták a jegyüket. Az ellenőr azt állította, hogy a lejárt jegyeket kicserélte érvényes jegyre, hogy visszafelé ne legyen gond, amiről később kiderült, hogy nem igaz, de ez már csak kis szösszenet volt az előzőekhez képest.

Megalázva, megszégyenülve és borzasztó szégyenérzéssel szálltunk fel a visszaútra, ahol a középső ajtónál is volt jegykezelési lehetőség, de már mindegy volt.

Bementünk együtt a gyerekekkel a Milleneum üzletházba, hogy legalább azt megtanítsam nekik, hogy ha hibázunk, minél hamarabb rendbe kell hozni vagy legalább is megpróbálni. Az ellenőrnő már ott volt és amikor a munkatársai megláttak minket szúrós szemmel mondták, hogy sajnálják, tegyek panaszt. A bírság 10.000 Ft fejenként. Ha panaszt teszek, 30 nap az elbírálási idő, de 15 nap után sajnos a bírság a duplájára, vagyis 20.000 Ft-ra nő. Sajnálják, de miért nem figyeltem jobban. A kalauz ezt egy fal mögül leselkedve nézte és hallgatta végi. Igaza volt, hisz ő az elmondása szerint már mindent megtett értünk és higgyem el, nagyon segítőkész volt. De sajnos a pedagógus az egy ilyen csaló fajta, mint megtudtuk tőle.

Most természetesen élek a panasz lehetőségével és várom a 30 napos elbírálási időt. Addig igyekszem jókedvű, derűs és szeretetteljes lenni az embertársaimmal.

A gyerekekről pedig annyit, hogy végtelenül helyesek, kedvesek, empatikusak, figyelmesek és becsületesek voltak. Annyira megható volt, ahogy átélték, megértették és minden erejükkel a támogatásomra siettek, hogy bármi lesz a történet vége, ezt az élményt nem tudják tőlem elvenni. Közös „Ágota néni ölelést” szerveztek és mindenben követték az utasításomat.

Amiért indultunk, a gyárlátogatás, az sajnos nem valósult meg. De ott biztosítottak minket arról, hogy új időpontban ismét rendelkezésünkre állnak.

Hogy mikor lesz erőm újra nekivágni, az még kérdés, de azt mondják, aki leesik a lóról, az minél hamarabb üljön rá vissza.

Elnézéseteket szeretném kérni az eseményért és természetesen vállalom a felelősséget!

Szép hétvégét minden családnak!”

A levelet küldő szülő továbbá azt is hozzátette, mindenképp panaszt fog tenni a Tüke Busz Zrt-nél.

A cég vizsgálatot is indított az ügyben, sajtóközleményben értesültünk a vizsgálat eredményről.

Megállapították, hogy az ellenőrök az üzletszabályzat szerint jártak el a pécsi helyi járatú buszon megbüntetett iskolai osztály esetében. A közlekedési cég vezetése egyeztetett az iskola vezetőivel, és kompromisszumos megoldás született: egy tanintézeti osztályjegy vásárlásával a csoport mentesül a pótdíj fizetése alól és bepótolhatja az elmaradt osztálykirándulást. A cég ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a hasonló helyzetek szerintük az évek óta létező tanintézeti osztályjeggyel megelőzhetők.

Ahogy közleményükben írják:

„Az ellenőrök az egyik helyi járaton büntették meg egy iskolai osztály tagjait, miután a velük utazó kísérő pedagógus nem lyukasztotta ki a menetjegyeiket.

Az utasok által tett panasz alapján a cég vizsgálóbizottsága meghallgatta az ellenőröket is az eset körülményeiről. A testület azt állapította meg, hogy az ellenőrök az üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően, mindenben szabályosan jártak el.

A Tüke Busz Zrt. vezetése ezt követően egyeztetett az érintett iskola vezetőivel, és a két fél között kompromisszumos megoldás született. Az érintett osztály egy tanintézeti osztályjegy vásárlásával mentesül a kiszabott pótdíjak megfizetése alól, és az így megvásárolt osztályjeggyel a későbbiekben bepótolhatja a most elmaradt kirándulást.

A Tüke Busz Zrt.-nél ugyanis már 2015 februárja óta létezik egy, az elmúlt évek tapasztalata alapján jól működő, és minden év szeptemberében újra és újra meghirdetett megoldás a hasonló helyzetek megelőzésére. A tanintézeti osztályjegy Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő óvodák, általános iskolák és középiskolák számára csoportosan igénybe vehető utazási jogosultságot biztosít. Ez hatékony és költségtakarékos megoldás lehet a tervezett programokhoz, legyen szó akár pécsi kirándulásról, múzeumi programról, kulturális előadásról, vagy a nevelési, oktatási munkát segítő rendezvényről.

A Tüke Busz Zrt. hatályos üzletszabályzata szerint a tanintézeti osztályjegy „a tanintézetek neveltjeinek és tanulóinak alkalmi utazását elősegítő olyan csoportos jegy, amely – munkanapokon 06.30 és 08.30 óra közötti időtartam kivételével – az adott egész napon történő utazásra jogosít.”