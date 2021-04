Megdicsérte Hoppál a pécsi városvezetést, ezt kapta cserébe

Miközben a polgármester a közösségi oldalán szivárogtatta ki előre a múlt héten bejelentett új befektető érkezését – pedig ez az üzleti felekben akár komoly ellenérzést is kelthet -, addig a városházi sajtó „kifelejtette” a pécsiek által megválasztott jobboldali parlamenti képviselőt a videós tudósításokból, holott az éppen elismerte az önkormányzat munkáját.

Mint megírtuk, a baloldali városvezetés a szokásokat félredobva még a japán cég, a Seiren pécsi és egyben európai letelepedéséről szóló hivatalos sajtótájékoztató előtt szivárogtatta ki elsőként a beruházást. Úgy tudjuk azonban, hogy a külügyminisztériumban kifejezetten kérték a feleket, hogy ne árulják el a projektet a hivatalos tájékoztató előtt, hiszen ebből akár diplomáciai ügy is kerekedhet, de ha ez nem is fordul azért elő, azért ez nem jó üzenet azoknak a potenciális befektetőknek sem, akik a tervezett elképzeléseik, potenciális fejlesztési céljaik bizalmas kezelését kérik.

Korábban egyébként a baloldali önkormányzat is rendszerint az üzleti titkok védelmében hárította el azokat az érdeklődéseket, amik a befektetőkre irányulnak. (Az, hogy mennyire komolyan vették ezt, az is mutatja, hogy még egy városi rendezésű tűzijáték kapcsán is lapunknak üzleti titokra hivatkozva nem közöltek információkat.)

Egy japán üzleti fél esetében pedig ennek már csak azért is lehet különös jelentősége, mert a keleti országban rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak az udvariasságnak, s erről pedig számtalan tanulmányban, kötetben foglalkoznak, még kifejezetten tanácsokat is adnak arról, hogy mit és miként lehet tárgyalni a felkelő nap országának üzleti partnereivel, hiszen ott számos szintjét különböztetik meg az egymással szembeni tiszteletadásnak.

A baloldali városvezetés és annak emberei azonban nemcsak e téren voltak „formabontók”, hanem a házi propagandasajtó által készített videós anyaggal is. A sajtótájékoztatóról szóló tudósításról ugyanis Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselőt egyszerűen „kifelejtették” a tudósításból, holott a politikus megköszönte a pécsiek nevében a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), mások mellett Szijjártó Péter miniszter, Péterffy Attila polgármester és a munkatársai munkáját. Hiszen a gyors reagálásuk, a kiajánlások frissítési nélkül sem jöhetett volna létre ez a siker. A hat év alatt történt iparfejlesztés – aminek következtében másfélszeresére emelkedett az iparűzési adóbevétel – sok szereplős történet volt. Látják a befektetők és ezt érzékelte a japán fél is, hogy Pécsi Tudományegyetem jelenléte miatt különösen jó befektetési térség, valamint a kormány befektetés ösztönzése, illetve az önkormányzat segítsége is hozzájárul a döntések meghozatalához – mondta.