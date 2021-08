Megemlékezéssel őrzik a hagyományt Nagyharsányban

Tizenkettedik éve szervezte meg közösen a nagyharsányi és a villányi önkormányzat a Harsány-hegyi csata megemlékezését.

Az idei szombati programot, ahogy korábban is, most is a 12 éve alakult nagyharsányi és villányi tagokból álló Emlékmű Bizottság állította össze, és ezúttal is képviseltette magát a cseh, lengyel, német és horvát konzul, nagykövet vagy katonai attasé. Az ökumenikus istentisztelet és a beszédek után a résztvevők megkoszorúzták az emlékműveket.

A szervezők célkitűzése, hogy a Harsány-hegyi csatában résztvevő nemzetek is állítsanak itt (a szoborparknál) emlékművet, hiszen az ő katonáik is hunytak el a harcban. A nagyharsányi önkormányzat már állított egy 12 méteres keresztet, emellett Ausztria, Németország és Horvátország emlékművét is felavatták már.

Ebben az évben nem készült újabb, viszont a programokat ki tudták bővíteni a német attasé tavaly adott támogatásából. Ezen összegből finanszírozták tavaly az információs táblákat, a parkosítást, és az idei program pénteki napját is, amikor is a villányi pincesoron és a Diófás téren tartottak foglalkozásokat a hagyományőrző csapatok, akik a szombati megemlékezés keretében hadijáték-bemutatót is előadtak a megjelenteknek. A részt vevő csapatokat és a meghívott vendégeket ezután a Gyimóthy villában vendégelték meg a villányi és a nagyharsányi önkormányzat támogatásával.

1687. augusztus 12-én a Harsány-hegyi csatában a Lotaringiai Károly császári seregének 50 ezer katonája csapott össze a 60 ezer főt számláló oszmán sereggel. A török támadást visszaverték, a császári oldalon a krónikák szerint csupán hatszáz katona esett el, míg a török sereg mintegy 10 ezer fős veszteséget szenvedett.