Megemlékeztek a zsidóság elhurcolásának évfordulójáról

A város önkormányzata, a Városi Könyvtár és a Várbaráti Kör a hétvégén tartotta a Szigetvári Zsidóság Emléknapját.

Az esemény kora délután kezdődött, a városháza Mártírok útjára néző falán felavattak egy emléktáblát, melyet Vanyúr István szobrászművész készített. Ezután a városi könyvtárban a Holokauszt mártírjai táblát koszorúzták meg, illetve megnyitották Pinczehelyi József és Szabó Attila fotókiállítását.

A könyvtárat még 1966-ban, az egykori zsinagóga épületében alakították ki, máig kiemelkedő szerepet tölt be a város kulturális életében. Rendszeresen rendeznek itt ismeretterjesztő előadásokat, melyben a Várbaráti Kör is a szervezők segítségére van. A hétvégi eseményhez kapcsolódóan az intézményben délután emlékülést tartottak. Vass Péter polgármester mondott köszöntőt, majd Gőzsy Zoltán egyetemi docens nyitotta meg az eseményt. Az érdeklődők számos előadást hallgathattak meg a helyszínen, melyek a szigetvári zsidóság köré rendeződtek, továbbá a város ikonikus épületei, területei – Cipőgyár, Malom, zsidó temető – történetét is megismerhették a szakértők prezentációiból.

A kép illusztráció.