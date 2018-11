Megérkezett és nagyon egészséges a káposzta

Elvétve lehetett találni a pultokon a gesztenyéből és a dióból, de a szőlőből is fogyóban volt az asztalokon. Viszont újra megjelent a málna. Nem is kapná fel ezen a mondaton a fejét senki júniusban. Csakhogy most ősz van, november, lassan az adventi időszak közeledik.

Ezért is lepődtünk meg, amikor az egyik árus mesélte, hogy a héten már volt olyan, akinek a portékái között lehetett látni a nyári gyümölcsöt. A málna ugyanis tipikusan olyan gyümölcs, amit általában júniusban szoktunk leszedni, illetve megvásárolni a piacon. A termelő azt mondja, a meleg ősz nem okoz gondot, azt szenvednék meg a növények, ha hirtelen beállna a tél. Piaci vizitünkkor mi már nem találkoztunk málnával, de ha már késő őszről beszélünk, most jött el a káposztafélék fő szedési ideje. A szinte minden pulton fellelhető karfiolhoz már háromszázötven forintos kilós áron is hozzájuthatunk, de a káposzta is igen kedvező, száznyolcvan forintos áron jelent meg a standokon. A fejes káposzta rengeteg vitamint tartalmaz, ami megfelelő tárolással, például savanyítással meg is őrizhető. Az antioxidánsokban gazdag anyagai megelőzik a rákos folyamatokat. A gyógyító hatásait pedig elsősorban a kénes vegyületeinek, jód- és klórtartalmának köszönheti. Arról nem is beszélve, hogy az igazán jó magyaros töltött káposzta elengedhetetlen alapanyaga a savanyított káposzta. A káposztafélék mellett még mindig sok a paprika és az alma a pécsi Vásárcsarnokban. Paprika kilóját háromszáz forintért, míg az almát kétszázhúsz forintért is hazavihetjük. Aktuális piaci árak (ft/kg)

Alma 220–250

Almapaprika 380–410

Batáta 550-800

Bogyiszlói paprika 390–650

Burgonya 125–250

Cukkini 260–450

Csemegeuborka 350–640

Dió 3000-3500

Fehérrépa 890–1800

Fejes káposzta 180

Fokhagyma 900–1200

Gesztenye (magyar) 800-1000

Gesztenye (külföldi) 1500-2500

Hagyma (savanyításhoz)350–550

Kapor 150–200 Ft/csokor

Karalábé 170–250 Ft/db

Karfiol 350–450

Kelkáposzta 380-450

Kígyóuborka 350–499

Körte 300–499

Lecsópaprika 200–350

Lila káposzta 260

Paprika (sárga húsú) 300–590

Paradicsom 250–790

Paradicsom (befőzésre) 190–250

Patisszon 390–500

Sárgarépa 299–399

Sütőtök 220-250

Tojás 22-43 HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS