Megérkeztek Bodára az új orvosi eszközök

A Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos alprogramjában Boda község mintegy 2,1 millió forintot nyert.

Az eszközök már megérkeztek a településre, el is helyezték őket az orvosi rendelőben. Így a hallás- és látásvizsgálathoz szükséges felszerelések, újraélesztő készülék, és a legmodernebb EKG-készülék is megtalálható a helyiségben. Rendelkeznek többek között pulzoximéterrel, és vérnyomásmérővel is, s új vizsgálóágy is az orvos rendelkezésére áll. Így a betegek ellátása még komplexebb lehet. A településen egyébként még két újraélesztő készülék található, egy az önkormányzati hivatalban és egy a sport­öltözőben.

Kovács Győző polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a bodai központú Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás átadta az általuk vásárolt egészségügyi eszközöket a PTE KK Sürgősségi Betegellátó Osztályának.