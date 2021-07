Megfúrták a balliberálisok a belvárosi kutyafuttató tervét

Szükségtelennek tartja a baloldali többségű kommunális bizottság egy belvárosi kutyafuttató kialakítását, ezzel háromszáz helyi kutyás kérésére mondtak nemet.

Nemet mondott kedden a belvárosi kutyafuttatóra a pécsi közgyűlés baloldali többségű kommunális bizottsága – jelentette be Facebook-oldalán Kővári János önkormányzati képviselő, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke.

– Szükségtelen – ezzel az indoklással utasították el háromszáz belvárosi kutyás igényét Kővári János a Dunántúli Naplónak adott tájékoztatása szerint. A belváros önkormányzati képviselője elmondta: a bizottság az új kutyafuttató kialakítása helyett készíttetne egy felmérést arról, hogy milyen messze vannak a városközponttól ilyen területek. – Arra szeretnék rávenni a belvárosi kutyatartókat, hogy inkább menjenek távolabb – vélekedett. A képviselő ezzel kapcsolatban közölte: a legközelebbi kutyafuttató a vasútállomásnál van, ami a belváros északi részétől legalább tizenöt-húsz perc séta. – Arról nem is beszélve, hogy oda már mások is járnak, ha a belvárosiak is oda viszik a kutyájukat, azzal nagy zsúfoltság alakulhat ki – tette hozzá.

Mint azt korábban megírtuk: a kutyafuttatóra nagy szükség van, jelenleg ugyanis a belváros egyik közterületén sem lehet póráz nélkül szabadon engedni a háziállatokat, emiatt pedig gyakoriak a konfliktusok. Az ügyben aláírásgyűjtés is volt, több mint háromszáz szignót gyűjtöttek össze. Ennek ellenére a kutyafuttató kialakítása hónapok óta húzódott, pedig márciusban már úgy tűnt, a kutyások hamar elérik céljukat. A keddi fejlemények tükrében azonban várható, hogy egyáltalán nem járnak sikerrel, hiszen a baloldali többségű kommunális bizottság javaslatát vélhetően el fogja fogadni a szintén baloldali dominanciájú közgyűlés.

Pedig a kutyafuttató kialakításához rendelkezésre áll a műemlékvédelmi és a természetvédelmi engedély az Északi várfal sétány és a Barbakán várárok esetében is, valamint a Pécsi Egyházmegye is hozzájárulását adta, a Biokom pedig már hónapokkal ezelőtt elkészítette a terveket. Az egyházmegye ámenjére azért volt szükség, mert mindkét terület egyházi ingatlannal határos. Ráadásul a költségekkel sem lehet baja a baloldali városvezetésnek, hiszen a beruházáshoz szükséges körülbelül ötszázezer forint is rendelkezésre áll, azt ugyanis Kővári János képviselői keretéből biztosíthatták volna.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a városvezető koalíció (akkor még a Momentummal a soraiban) 81 különböző méretű ingatlant küldött licitre, a listára pedig olyan tételek is felkerültek, amelyeket most is aktívan használnak a pécsiek közösségi célokra: ilyen a Szaturnusz utcai kutyafuttató, ami 36.500 négyzetméteres terület, tehát 1000 négyzetméteres telkekre felparcellázva 36 ingatlant is fel lehetne húzni rá. A másik a Littke József utcánál található, szintén kutyafuttatóként is funkcionáló zöldterület a panelházak között, ez mintegy 27.000 négyzetméteres.